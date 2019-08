ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de agosto de 2019.

Conseguir arrendar um contentor num quintal de um prédio, com apenas 12 m2, um beliche, casa de banho sem divisória, nada de ar condicionado e uma sala comunitária não devia ser difícil. Mesmo tratando-se de Lisboa, a missão parecia ser mais fácil do que alugar um apartamento no Bairro Alto. Errado. Quando a SÁBADO tentou fazer uma reserva no OLX – o site onde estava anunciado o contentor, com uma renda de 600 euros – descobriu que só teria vaga em outubro. João Mendonça, representante da empresa Portcompany SA, explicou que os seis contentores já estão reservados. Não há portugueses entre os arrendatários, mas sim dinamarqueses, ingleses, holandeses e uma espanhola.Depois de os anúncios se tornarem virais – entretanto foram apagados do site OLX e do Imovirtual – o gabinete do presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, anunciou que os contentores deviam ser removidos. Os serviços de fiscalização da autarquia visitaram o local e explicaram em comunicado que apesar de o terreno ser privado, as estruturas são ilegais. Motivo? Não procederam ao "respetivo licenciamento nos serviços de urbanismo da CML, estando em causa condições de habitabilidade e de segurança/acesso ao local".João Mendonça esclarece à SÁBADO: "Que eu saiba, nunca a empresa foi notificada [pela câmara]. Os contentores estão numa zona privada e construída. A nossa empresa [Portcompany SA, que opera na compra e venda de imóveis] fez um contrato de aluguer com os proprietários do prédio e demoliu o que lá estava para a colocação destes contentores. O nosso gabinete jurídico tem muitas dúvidas de que isto precise de licenciamento. Mas na dúvida, pedimos aos arquitetos para fazerem um projeto de licenciamento junto da câmara."