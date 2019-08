ano letivo está a começar e preciso ajudar as crianças a preparem-se. Nas férias as regras devem ser brincar e passear. Algumas regras mantêm-se, como o tempo no telemóvel, o horário máximo de dormir, mas, como defende a psicóloga de crianças e adolescentes, Bárbara Ramos Dias, não é preciso andaram a fazer exercícios. "A regra mais importante das férias é brincar e partilhar risadas com amigos e família, e não isolar-se em casa no smartphone TV ou PC", diz àBárbara Ramos Dias até dá dicas muito claras para começar a aplicar na primeira semana de setembro. Tome nota:Voltar aos hábitos de sono, começar a deitar e levantar mais cedo para não custar tanto depois;Arrumar o quarto e a secretária ao pormenor para esperar a chegada do ano;Fazer um vision board com os objetivos concretizáveis para este ano lectivo. Planear objetivos de notas, atividades que têm de cumprir para lá chegar, que incentivos têm (não financeiros, é fazer e não ter), identificar possíveis obstáculos, e no fim fazer o tal vision board;Fazer cronograma com eles de como organizar o dia, incluindo estudo, brincadeira, tarefas, tempo em família. Isto vai ajudá-los a sentirem-se mais organizados;Preparar material escolar de forma divertida em família.

Além destas recomendações, a psicóloga defende que se deve ir introduzindo tarefas no dia-a-dia das crianças. E dá exemplos: "Devem rever e reajustar os horários das refeições, as tarefas da casa (fazer a cama, tirar louça da máquina, dependendo da idade da criança). Além disso, devem começar a deitar-se mais cedo e a acordar mais cedo. Os telemóveis à noite também devem desaparecer, já que nas férias é normal que usem durante mais tempo. Os miúdos precisam de regras e rotinas, para se sentirem seguros. Os limites, as duras balizas, dão confiança no agir."

Bárbara Ramos Dias não acredita que os exercícios sejam fundamentais. "Devem sim ler um livro, fazer desenhos, barro, plasticinas... brincar! No tempo de aulas têm tempo para trabalhar. As férias servem para recarregarem energia." Contudo, deixa a ressalva que há excepções, como crianças que pedem para fazer exercícios, que querem relembrar e treinar. Se tiverem umas boas férias e uma boa preparação para o novo ano, tudo vai correr bem e com mais garra."

A psicóloga dá exemplos concretos da experiência com os seus filhos. "Os meus três filhos, por exemplo, o pequeno como passou para o segundo ano gosta de ler tudo, ementas, rótulos, etc. É a forma de treinar e de não se esquecer do que aprendeu. O do meio gosta de fazer quebra-cabeças, está a fazer ginástica cerebral e a mais velha lê. Não os posso obrigar, nem quero, a estudar ou adivinhar o que estudar para o ano que se segue. Vamos deixá-los saborear o verão, brincar e aproveitar a idade que têm."

Como aprender a lidar com ansiedade

Para a psicóloga não é normal ficarem tristes ou deprimidos com a aproximação das aulas. Isso só poderá acontecer quando não gostam da escola. "Quando gostam, até é normal que nesta fase, a um mês de iniciar, já tenham saudades dos colegas, de alguns professores e de todas as cores e cheiros associados à escola e aos livros."



Além disso, cabe aos pais ajudar os filhos a lidar com a ansiedade que é gerada pelo medo do desconhecido, de errar e pelo medo da reação e expectativas dos pais. "Mais uma vez se fizermos tudo com calma, de forma harmoniosa, planeada, organizada, e sem os stressar, tudo irá fluir. Cabe-nos a nós pais, passar essa calma e segurança: 'Tu consegues, vou ajudar-te a organizar tudo.' E não passar-lhes gritos, obrigações, castigos e ameaças."



O que funciona melhor, defende Bárbara Ramos Dias, autora de livros como Respostas Simples às Perguntas Difíceis dos Nossos Filhos, da editora Manuscrito, é um sistema de recompensas. "Dou incentivos, em vez de castigos, por exemplo: 'Se se portarem bem e não discutirem uns com os outros de forma tonta, vamos ao cinema, ou vamos à piscina, ou vamos fazer o piquenique com amigos'. Enfim aquilo que para eles faça mais sentido, de forma a motivá-los à tranquilidade e harmonia familiar. Se não, depois das férias, nós pais é que precisamos de férias. Para mim, férias são paz, diversão e amor com pepitas de alegria, claro regado com regras e limites de cada família."



Mas Bárbara Ramos Dias defende ainda que no final de agosto é preciso começar a reduzir gradualmente o tempo em frente dos jogos e das televisões. "Para se habituarem à nova realidade que aí vem. Para não ser tão drástico, dramático, e repentino com gritos e castigos."