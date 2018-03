O físico britânico visitou Lisboa três vezes nos últimos anos e não resistiu a provar o famoso pastel de nata lisboeta

A última vez que Stephen Hawking visitou Lisboa foi em Julho de 2016. O físico britânico, que morreu ontem aos 76 anos, chegou à capital de cruzeiro – a doença que padecia impedia-o de viajar de avião – e quis conhecer o Museu dos Azulejos. "Ele tentava passar despercebido, mas era impossível ", conta à SÁBADO Daniel Silva, da agência para turistas com mobilidade reduzida, Tourism For All, que o acompanhou nas últimas dias visitas.

À chegada, no terminal dos cruzeiros, ainda tirou uma ou duas fotografias com quem pedia. Mas a equipa com quem viajava – oito pessoas entre assistentes, enfermeira e secretário – impediu mais contactos. "Eles protegiam-no porque era difícil para ele."

Dessa vez, passeou pela cidade e passou por Alfama e pelo Museu do Fado, mas não saiu da viatura.

Emocionado com a morte do físico, Daniel Silva recorda a primeira vez que conheceu Stephen Hawking, em Novembro de 2015. "Disseram-me que ia transportar uma pessoa famosa e fiquei todo a tremer."

Quando viu o físico a descer as escadas do cruzeiro na sua cadeira de rodas ficou feliz. "Dei-lhe as boas vindas a Lisboa e ele disse que era um prazer estar na cidade." Mas o físico pouco comunicava. "Falava sobretudo com a sua enfermeira, que entendia-o apenas pelos seus olhares e expressões."



A agência homenageou o físico na sua página de Facebook.





Em Novembro de 2015, Stephen Hawking conheceu mais monumentos. "Visitou o novo Museu dos Coches, porque é totalmente acessível a cadeira de rodas. Teve uma visita guiada pela directora do museu e depois foi almoçar ao Centro Cultural de Belém."

Pelo meio, não resistiu, mais uma vez, aos pastéis de Belém. Já em Outubro de 2014, quando visitou pela primeira vez Lisboa mais recentemente – já cá tinha estado nos anos 60 – impressionou-se com o pastel de nata e fez questão de o provar, apesar de se alimentar através de uma sonda, que estava ligada directamente ao estômago.

"Ele gostava muito de pastéis de Belém. Voltou a comer um pouco de um e a equipa comprou um saco para levar para o cruzeiro", conta Daniel Silva.

Em 2015 também passaram pela Igreja de São Roque, no Bairro Alto. "Houve muitas pessoas que o reconheceram. Colavam a cara à janela da carrinha para o ver, queriam tocar nele e tirar fotografias. Mas os assistentes conseguiram afastá-los."

A fama do físico permitiu uma visita ao Terreiro do Paço, que de outra forma seria impossibilitada pela polícia. "A PSP começou por não deixar parar a viatura no Terreiro do Paço, disseram que ia interromper e perturbar o trânsito. Mas quando eu disse que transportava Stephen Hawking, os agentes deixaram encostar um pouco mais à frente."



Em 2014, visitou a Torre de Belém, a réplica do avião de Gago Coutinho e Sacadura Cabral com o qual os portugueses atravessaram pela primeira vez o Atlântico e o Mosteiro dos Jerónimos - aqui quis saber se tinha sido construído antes ou depois do terramoto de 1755.