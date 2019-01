O stalking é crime na lei portuguesa mas, segundo o Código Penal, os tribunais só podem proibir os arguidos de contactar com as vítimas após uma condenação – processo que pode demorar vários anos. Agora, o PCP apresentou um projeto de lei que visa proibir os perseguidores de contactarem ou de se aproximarem das vítimas antes da fase de julgamento. Esta é a história de Joana.





Com 27 anos fui viver para Barcelona. Na altura namorava com uma pessoa há dois anos e decidimos tentar uma relação à distância.

Em Espanha, conheci um homem que já lá estava há um ano. Era mais velho que eu. Tínhamos alguns amigos em comum e, sempre dando a entender que me estava a ajudar, ele fez um papel de amigo, de irmão mais velho. Ajudou-me nos primeiros meses e organizou festas em casa dele para me ajudar a conhecer mais colegas. Era muito simpático e sempre muito falador. Falava durante horas comigo, fosse pessoalmente ou por mensagens.

A única coisa que estranhei, desde o princípio, era que falava muito sobre ele. Parecia ter muitos traços de uma pessoa egocêntrica. Contava-me os pormenores da vida dele, falava-me das pessoas que conhecia, da família. Partilhava demasiadas coisas para alguém que tinha acabado de me conhecer. Mas acreditei que fosse só um traço de personalidade.

Ele nunca foi muito óbvio no que pretendia e eu sempre achei que me via como uma amiga. Mas uns meses depois, para minha surpresa, pediu-me para falar e disse-me que estava apaixonado por mim. Foi muito estranho para mim, porque não sentia isso da parte dele. Agradeci-lhe por me ter contado, mas expliquei-lhe que não sentia o mesmo por ele e que tinha namorado. E foi aí que me apercebi de uma reviravolta.

Aproveitava-se de todas as conversas que tínhamos tido e da confiança que conseguiu obter de mim, enquanto amigos, para me atacar. Criticava-me repetidamente nas inúmeras mensagens que me enviava, humilhava-me à frente dos amigos em comum, fazia de tudo para me deitar abaixo.

A minha primeira reação foi sentir-me mal, que a culpa era minha, que talvez o tivesse enganado em relação aos meus sentimentos. Pus-me em questão, pensei várias vezes o que eu tinha feito para que alguém me pudesse tratar tão mal.

Falei com os meus amigos, que me diziam que ele só estava a ser assim porque gostava de mim e tinha ficado magoado por eu não querer nada com ele. Nesta altura comecei a sentir que só eu é que achava a situação pouco normal, parecia que as pessoas à minha volta justificavam as atitudes dele apenas com o facto de gostar de mim.

A única solução que encontrei foi afastar-me, evitá-lo no dia a dia e bloqueá-lo nas redes sociais. Deixei de responder às mensagens, deixei de atender o telefone. Até que, passadas algumas semanas em que não soube nada dele, vi-o à porta de minha casa. Era de noite, eu voltava depois de beber um copo com umas amigas, e percebi que não conseguia entrar em casa sem que ele me visse. Pensei em ir-me embora, mas por outro lado não sabia se isso não iria piorar a situação. Ele estava muito exaltado e começou por me dizer que precisava mesmo de falar comigo.

Disse-me que o meu namorado me tinha traído, que eu precisava de saber porque não podia continuar numa relação com alguém assim. Na altura, mesmo depois das atitudes que ele tinha tido comigo, não me passou pela cabeça que ele fosse capaz de inventar aquilo. Contou-me uma história com tantos pormenores, com tanta coisa, que ele só podia saber se fosse verdade. Mas não era. De alguma forma, conseguiu descobrir coisas sobre a vida do meu namorado, ao ponto de me conseguir fazer acreditar que a história era verdadeira. Soube, mais tarde, que ele fez muitas perguntas a um amigo meu sobre o meu namorado, queria saber tudo sobre ele. A única coisa que conseguia pensar era "mas porque é que esta pessoa quer tanto mexer com a minha vida?".

Na altura isto não me passava pela cabeça mas pouco tempo depois, quando comecei a perceber que os vários comportamentos dele não eram mesmo normais, comecei a sentir que isto tudo foi propositado. Ele não escolheu qualquer altura para me fazer aquilo, ele sabia que naquele momento me iria afetar mais. Cheguei a pensar em voltar para Lisboa, e deitar ao lixo aquela oportunidade, mas acabei por perceber que não podia permitir que ele tivesse um impacto tão grande na minha vida. Então decidi ficar em Barcelona, mesmo que me sentisse vulnerável, incompreendida e com medo de o cruzar. Passados uns dias, depois de ter a certeza que a história que ele me tinha contado era mentira, decidi confrontá-lo. E ao telefone ele disse-me: "Tens razão. é tudo mentira", e desligou. Mas depois mudou a história, disse a todos os meus amigos que só me tinha dito que era mentira para não me magoar mais, porque tinha percebido que me tinha feito mal.

Convenceu o meu círculo de amigos que ele era a vítima, porque gostava de mim e só queria o meu bem. Alguns dos meus amigos diziam-me: "Joana, não exageres. Ele já tem idade para ter juízo, é de boas famílias, tem um bom trabalho. De certeza que estás a sentir que isto é pior do que na verdade é". As pessoas à minha volta prendiam-se a fatores que nada tinham a ver com o que ele realmente era. Sentia que ninguém percebia o maldoso que ele era a não ser eu.

Ao mesmo tempo, continuava a tentar entrar em contacto comigo. Ninguém percebia, porque ele para os outros parecia uma pessoa muito simpática, mas fiquei com medo de sair de casa. Chegou a dizer-me coisas que mostravam que ele tinha andado a procurar informações sobre a minha vida. As coisas que ele me disse mostravam que tinha procurado tudo sobre a minha vida. E descobri, passado algum tempo, que ele já tinha tido histórias semelhantes com outras raparigas. Cheguei a ir ao psicólogo porque senti que ninguém me percebia, que ninguém conseguia medir o mal estar que ele me causava.

Depois, sem motivo, ele foi parando. Deixou de me mandar mensagens e de me ligar, deixou de falar com os meus amigos.

Sei que a minha história não tem violência física, talvez à primeira não pareça um caso de perseguição. Mas aquela pessoa fez-me sentir insegura durante meses, fez-me duvidar de mim, afetou a minha vida pessoal e profissional e fez-me ter receio de conhecer pessoas novas. Hoje em dia penso duas vezes antes de dar confiança a alguém novo, sobretudo quando apresenta este tipo de sinais de intensidade, com medo que me aconteça o mesmo.