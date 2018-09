Sofre amputação do polegar por roer unhas

O vício de Courtney Whithorn começou a quando estava no terceiro ciclo e sofria bullying. De acordo com a própria, roia as unhas como mecanismo de defesa. Whithorn notou que algo estava estranho no seu polegar quando o dedo começou a escurecer.

Courtney Whithorn e o seu vício de roer as unhas levou-a padecer de um cancro. Para se curar da doença, teve de ser submetida a quatro cirurgias, que não deram certo devido ao avanço do cancro. Por fim, a jovem britânica de 20 anos teve que amputar recentemente parte do polegar direito.De acordo com o jornal The Sun, esse vício, mais conhecido por onicofagia, levava Courtney a arrancar toda a unha de um dos polegares (como lhe aconteceu em 2014)."Quando descobri que roer unhas era a causa do meu cancro, eu fiquei despedaçada", contou a jovem. "Eu mantinha o polegar escondido com o punho fechado, pois não queria que ninguém visse, mesmo os meus pais. Até que resolvi mostrar neste ano", acrescentou a jovem britânica que mora na Austrália.