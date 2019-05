Pelo número 275 da rua de São Bento, em Lisboa, um homem assomou hoje de manhã à varanda para ver a manifestação de estudantes portugueses, que desciam a rua em direção ao Parlamento inseridos no movimento global Greve Climática Estudantil. Estava de boxers e começou a tirar fotografias e a filmar, despreocupado com a indumentária, para supresa das raparigas, que bateram palmas e deram urras. "Dá-me os teus boxers!", gritou uma. Ao lado, um colega, fazendo o trocadilho com o aquecimento global que os tinha levado até ali, respondeu pronto: "Está quente, não está?"





As manifestações estudantis em Portugal sempre tiveram o seu quê de irreverência, gosto duvidoso, inconsciência, alegria. Basta recordar que a geração que está agora a assomar ao poder – a chamada "Geração Rasca" - andou a mostrar o rabo ao ministro. Estávamos em inícios dos anos 90.Os tempos evoluíram, as referências são outras, há internet. Uma rapariga de 15 anos, que não nos disse o nome, trouxe um cartaz a dizer "Fuck my pussy, not the planet". Perguntámos-lhe porquê. "Mas isto não é direto", ou seja, não é literal, não é mesmo to fuck her pussy. A ideia, como nos disse, é "façam asneira noutras coisas, deixem a Terra em paz."Outra rapariga escreveu num cartaz "Fuck your girlfriend, not your planet". É a Oriana e tem 15 anos. Diz-nos que viu o slogan na Internet. "Pareceu-me uma boa mensagem, porque este é um problema agressivo que requer agressividade."E depois a Leonor, 15 anos, que traz num cartaz branco "Eat dick not meat". Perguntámos-lhe como traduziria esta frase. "Não comam carne…", riu-se. Diz que também já tinha visto na Internet. "Não fui muito original".Outra ainda trazia escrito "My boobs can predict the weather. It's changing", ou seja, as minhas mamas conseguem prever que o tempo está a mudar. É um equivalente juvenil aos joelhos dos mais velhos, que também têm dotes climáticos, e uma referência a uma fala no filme Mean Girls.Ainda no Marquês, uma rapariga dava os retoques no cartaz que trazia escrito "I want a hot date, not a hot planet". Algo como "quero um encontro quente, não um planeta quente".Descemos a rua de São Bento e vem-nos ao nariz algo familiar naquela manhã. Alguém ao lado confirma. "Já cheira a ganza outra vez. Esta gente, pá…"Entretanto, uma senhora de idade vem a subir da rua de São Bento a soprar e a fazer com a mão para a multidão se desviar. "Respeitem o passeio", rosna. Fala-se muito em choque de gerações. Os mais novos estão furiosos connosco, querem envelhecer num mundo saudável e as previsões não são boas. É um eixo fulcral no argumentário do movimento, liderado pela sueca Greta Thunberg.Num cruzamento com a rua Braancamp, um homem num carro exaspera-se porque tem de deixar passar a multidão. Um rapaz passa com um megafone e o automobilista manda-o calar. Discutem, vem a polícia olhar pelos dois. O homem cospe que "vocês já começam tortos" e o rapaz diz à agente que "devia era dar-lhe com o cassetete na boca".O universo juvenil inspira alguns cartazes. "Enquanto discutimos, o mundo derrete", lê-se num, que traz um gelado. Havia referências ao universo de Harry Potter e a algumas "brasas" masculinas. Duas especialmente. Shawn Mendes e Leonardo di Caprio. Dois cartazes cada, segundo as nossas contas. A dado momento, no início, ouvimos uma manifestante chateada a soltar um "bitch [cabra], aquela gaja copiou-me [o cartaz]."O que diziam? "O mundo está mais hot [quente; brasa] do que o Leonardo di Caprio" Ou: "The planet is getting hotter than Shawn Mendes", ou seja, o mundo está a ficar mais quente do que Shawn Mendes. Helena, 14 anos, explica-nos porque trouxe o cartaz: "É para não ser tudo muito sério. Também é importante ter algum sentido de humor."Já em frente ao Parlamento, o calor fazia-se sentir e começaram a sair das mochilas as garrafas de plástico. Foi uma contagem até às 13h, e que já vínhamos fazendo desde o Marquês de Pombal. Quantas garrafas de plástico traziam os manifestantes e quantos traziam alternativas (garrafas reutilizáveis). De plástico, contámos 33. Das outras, 23. Tirámos algumas fotos.

A lição não parece portanto ainda muito bem aprendida, mas em duas coisas foi evidente a reciclagem: no papel usado para os cartazes e nos slogans. Alguns bordões vinham de outros campeonatos e denunciavam a origem dos que seguravam os microfones. "Governo escuta, os estudantes estão em luta." Ou: "Estudantes unidos jamais serão vencidos." Ou: "Planeta amigo, os estudantes estão contigo".



Não percebemos porquê e de onde vinha o slogan que se gritou várias vezes a descer São Bento: "Esta merda é que é boa! Esta merda é que é boa! Esta merda é que é boa!" Parecia ser irónico. Perguntaram ainda várias vezes "Ó senhor ministro, por que é que é inverno e ainda faz calor?" É primavera, mas percebe-se.



O sol estava tão forte que um rapaz olhou para as escadinhas da Travessa da Arrochela, onde dezenas de manifestantes se tinham sentado à sombra. "Podíamos ir apoiar o planeta ali. Ali é que está bem."