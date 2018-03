Criar uma criança não é fácil. Entre alimentá-lo a meio da noite até às pequenas brincadeiras ou as mudanças de fraldas, qualquer filho merece a nossa atenção e carinho. Contudo, um estudo recente mostra que a maternidade é especialmente cansativa - e equivale 2.5 trabalhos a tempo inteiro, ou seja, 98 horas semanais.A conclusão foi feita por um estudo promovido pela marca de sumos Welch, após um inquérito a dois mil mães norte-americanas com filhos entre os cinco e os 12. Diariamente em média, as norte-americanas começam a fazer os seus deveres de maternidade às 6:23 da manhã e só param às 20h31.A Welch fez as contas: ser mãe tem um turno de 14 horas, sete vezes por semana. Vai além de qualquer trabalho "normal".Para si, uma mãe só tem uma hora e sete minutos. Segundo o estudo, as mães norte-americanas sentem que "40% da sua vida está dominada por uma lista interminável"."O resultado deste inquérito sublinha o quão exigente é o papel de mãe, repleta de tarefas", disse Casey Lewis, directora de saúde e nutrição do Independent.