O momento aconteceu no estado da Flórida, nos EUA: uma transeunte filmou a situação invulgar de um polícia a fazer a barba a um sem-abrigo no parque de estacionamento perto de um posto de gasolina. Tony Carlson, um polícia do Departamento de Tallahassee, estava na verdade a ajudar Phill, o sem-abrigo, a preparar-se para uma entrevista na cadeia de fast food - lugar que conseguiu depois com a ajuda do agente.

Quando o polícia acabou a sua tarefa e entrou no McDonald’s perto da posto de gasolina, a mulher que gravou o sucedido aproximou-se do agente intrigada e perguntou-lhe o que se tinha passado. Carlson contou-lhe que ouviu um funcionário do restaurante a dizer a Phill que nunca conseguiria um emprego na cadeia de fast-food com a barba por fazer. Nesse momento, o polícia decidiu resolver a situação e comprou uma tesoura e uma lâmina de barbear, oferecendo-lhe para barbear Phill mesmo naquele local. Além disso, ainda lhe comprou roupas novas para a entrevista.





Após a acção do polícia norte-americano, Phill conseguiu o emprego no mesmo restaurante e contou à BBC News que não poderia estar mais feliz, uma vez que está a conseguir mudar o rumo da sua vida.

A mulher ficou muito impressionada com a atitude do agente e enviou o vídeo do seu acto para o Departamento de Polícia de Tallahassee, mostrando-se emocionada com a atitude de Carlson. "Tenho muito orgulho em viver numa comunidade onde os nossos representantes e oficiais são pessoas maravilhosas", escreveu numa mensagem para os agentes.

O próprio departamento policial escreveu um tweet na sua conta oficial a comemorar o feito de Phill e a parabenizá-lo por ter sido contratado.

"Eu não fiz nada de espectacular. Isto acontece a toda a hora", disse Carlson, mantendo-se humilde. "A diferença é que, desta vez, alguém filmou."





#GoodNews Phillip aka "Phil" started his new job today at @McDonalds! We couldn’t be more proud! The way #Tallahassee has come together to help has been amazing to say the least. We were all reminded this week how a little #kindness can go a long way. #TeamPhil pic.twitter.com/gtgtOGUs6f