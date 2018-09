Brenda Osborne chegou aos 105 anos esta quinta-feira - e até uma carta da rainha Isabel II recebeu.

Brenda Osborne chegou aos 105 anos esta quinta-feira. Celebrou o aniversário no lar onde vive em Nottingham, no Reino Unido, tendo também revelado, em tom de brincadeira, o segredo para a sua longevidade: "Colocar a saúde em trabalhar muito e evitar homens".



Os dois conselhos não surpreenderam a família. A sobrinha-neta Marie Pollard explicou que Osborne sempre foi "muito independente": "Ela acabou de se mudar para o lar no ano passado e faz muitas piadas a dizer que o segredo para uma vida longa é evitar homens, porque eles não valem a pena."



Nascida em 1913, Brenda tem uma vida cheia. Em 1940 foi enfermeira no Victoria Hospital e tratou veteranos de guerra. Em 33 anos de carreira, só não foi trabalhar um dia - e essa dedicação até lhe valeu um prémio.



Este ano, ao fazer 105 anos, até uma carta da rainha Isabel II recebeu. "Adoro comemorar o meu aniversário, embora esteja desapontada com o facto da rainha não ter vindo. Recebi a carta dela, mas achei que a presença era o mínimo que ela podia fazer", referiu.