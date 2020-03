Relacionado Coronavírus: Grávidas infetadas devem ser vigiadas em casa Coronavírus: Grávidas ponderam parto em casa

Os partos sem acompanhante serão, provavelmente, uma realidade para a maioria das grávidas - não apenas para as infetadas com Covid-19, admite Carlos Veríssimo à. O diretor do serviço de ginecologia-obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo e membro do colégio da mesma especialidade da Ordem dos Médicos esteve hoje na conferência de imprensa diária do Ministério da Saúde. Recomendou partos em salas isoladas para doentes de Covid-19, testes a todos os recém-nascidos e medidas polémicas, como a ausência de contacto físico entre as mães infetadas e os seus filhos. Em entrevista à, explica por que é que as recomendações da Ordem dos Médicos são muito diferentes das da Organização Mundial de Saúde.Temos que adaptar a realidade a cada país. A OMS faz normas sob o ponto de vista mundial e o que nós recomendamos é baseado nos trabalhos, publicações e orientações dos países e regiões que estão mais à frente no combate à pandemia, a China e a Lombardia [em Itália]. Todos eles nos dizem que o risco de infeção aumenta quanto maior o número de pessoas na sala de partos. O mesmo se passa com a amamentação, pelo contacto direto - e estão descritos alguns casos assim - daí termos recomendado estas medidas polémicas. O [britânico] Royal College of Physicians, por exemplo, é muito permissivo, mas também já percebemos que rapidamente a permissividade deles vai andar para trás. Estes pontos da norma são os mais polémicos.Alguns [médicos] queriam-se guiar pela norma do Royal College, que normalmente é uma referência que nós usamos. Por outro lado, a Lancet, a revista inglesa com maior índice de impacto científico, advoga a restrição. Sabemos que é uma medida extremamente injusta, vai contra tudo o que conseguimos conquistar nos últimos tempos, mas isto é uma anormalidade momentânea, que tem de ser combatida com restrição. Não fazia sentido estarmos a apelar a uma restrição social grande e depois permitirmos o acompanhante. Mas não foi consensual.O Colégio é uorgãoão consultivo, não tem força de lei, nós recomendamos e divulgamos guidelines de boas práticas. Mas também está na norma que a situação seja revista caso a caso. Quer dizer que pode haver determinadas situações em que por razões de saúde da parturiente ou outras tenha que haver um acompanhante. No meu hospital já não há acompanhante no parto e é assim em todos os hospitais centrais de Lisboa, Porto e Coimbra. O pai tem direito a ver a criança na transição da sala de partos para a enfermaria. É uma medida restritiva, mas achámos que era a mais adequada nesta fase.Nesta altura do combate à pandemia não se está a testar todas as grávidas e muito menos os acompanhantes. A partir de hoje vamos testar as grávidas que eventualmente estejam assintomáticas mas que tenham história de contacto. Para as grávidas continuarem a ter direito a acompanhante isso implicaria testar o acompanhante, e mesmo que o teste seja negativo naquele momento nada garante que um segundo teste tenha o mesmo resultado.Acho que sim, a maior parte delas.Nos nórdicos também.É uma medida extremamente fraturante e injusta, mas temos que pensar em preservar a saúde da mãe, a saúde dos que a rodeiam e a do recém-nascido. Num parto normal são dois dias, numa cesariana são três.Se for uma grávida infetada o bebé fica no mínimo 14 dias longe da mãe. Só ao fim de dois testes negativos é que a grávida está capaz de se juntar ao recém-nascido.Fica internado. A mãe só fica internada se a condição de saúde dela o exigir.É uma situação de bom senso e de caso a caso. Se o pai não estiver infetado e o recém nascido também não, eventualmente... Se a mãe ficar internada não há risco, se a mãe for para casa tem que estar em quarentena, não pode contactar com o pai e com o bebé porque corre o risco de o infetar. O pai pode levar a criança se cumprir a quarentena dele, não pode é estar no mesmo local físico que a mãe. Se houver condições para tal, muito bem.Nas grávidas com Covid, apenas contacto visual.Recomendamos que não amamentem, mas não somos polícias.Mas há estudos coinfecçõeses de contacto e temos que avaliar sempre o risco-benefício. O leite materno pode ser sempre retirado [com uma bomba de amamentação própria], guardado e fornecido ao bebé. Deve-se promover extracçãoão láctea, o armazenamento e fornecer o leite à criança. Mas imagine que não há capacidade de isolar a criança, aí o hospital tem que promover condições dhigineziaçãoão que diminuam a probabilidade dinfecçãoão por contacto.Não é o que nós defendemos, mas DGSGS tem o ónus final da norma. O que sabemos atualmente é que não foi documentada nenhuma transmissão vertical para o leite materno [o vírus nunca foi detetado no leite materno de uma mãinfectadada] e que o risco do contacto mãe-filho é superior a isso. DGSGS foi ainda mais restritiva, nada a dizer sobre isso.Tememos sim. E com esse aumento tememos que também aumente morbilidadede materno-fetal. Há várias senhoras que neste momento mitigam os sintomas com medo de serem discriminadas, e isto é gravíssimo, porque é o suficiente para podeinfectarar quatro, cinco, seis profissionais de saúde. Outra das situações é o falso sintomático, que falseia os sintomas para que lhe seja feito um teste gratuitamente. Já me aconteceu a mim, a gente equipa-se e depois não é verdade: auscultamos e não vemos nada, medimos a febre e não tem, não há sinal de tosse, nada, mas entretanto pôs as pessoas da sala de espera a fugir porque perceberam o que se passava, mobilizou-se a equipa de desinfecção, dprotecçõeses individuais e até se gastou um fato, que é caríssimo.Estava com receio que me fizesse essa pergunta. A prioridade agora é outra, temos que salvar vidas, se a mãe estiver morta não tem estabilidade emocional nenhuma. Estamos em guerra e há prioridades: a saúde mental e psicológica é fundamental, mas essa é a segunda prioridade.