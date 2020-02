A carregar o vídeo ...

Quando Rodrigo nasceu ninguém esperava o que aconteceu. O bebé tinha sido acompanhado pelo obstetra Artur Carvalho - fez três ecografias - e não detectou nenhum problema. No dia 7 de outubro, o filho de Marlene e David nasceu sem nariz, sem olhos e sem parte do crânio.O médico obstetra que seguiu a gravidez está suspenso até abril e acumula acusações de negligência – são já 18 os casos que deram entrada no Conselho Disciplinar Sul da Ordem dos Médicos –, mas nenhuma tão grave como a de Rodrigo.A madrinha, Tânia Contente, revela que estes casos não podem continuar a acontecer e que "estamos a colocar em causa o futuro deste país." E vai mais longe: "Temos de tomar medidas drásticas para proteger quem está desprotegidos. Os fetos deste país não têm ninguém que os proteja. E também não punem que lhes fez mal."