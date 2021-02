Se a Cláudia Vieira e o Reynaldo Gianecchini disputam a minha atenção isso é...

…Amor de Quarentena, uma experiência audiovisual por WhatsApp que nasceu no Brasil e que, em fevereiro, estreou em Portugal. Testei a experiência e registei tudo para lhe contar a história do tempo em que tive um caso com a Cláudia Vieira e o Reynaldo Gianecchini - e ao mesmo tempo.

Quando o povo diz que a cavalo dado não se olha o dente, o povo nunca pensa no depois - e depois, quando chegar lá a casa, onde vai dormir o cavalo? Naquela quinta-feira, eu estava pronta para aceitar uma proposta indecente: ter um caso de 13 dias com a atriz e apresentadora Cláudia Vieira. Tão valente como inconsequente, eu até me tinha proposto a fazer uma dobradinha e apostar na poligamia, correspondendo-me também com o ator brasileiro Reynaldo Gianecchini, para o mesmo efeito. Naquela quinta-feira, eu ainda não sabia como os provérbios populares podem ser cruéis.



Cláudia Vieira seria responsável por dar o primeiro passo - ou pelo menos era isso que eu deduzia pela mensagem que me tinha sido enviada aquando da inscrição na experiência, que me encorajava, em letras maiúsculas, a guardar aquele número (o que fiz sem esforço, já a imaginar o momento em que, com um singelo printscreen, deitaria metade dos meus amigos por terra com a novidade de estar a namorar com a Cláudia Vieira - a outra metade, conto, não se espantaria).