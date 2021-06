Sara Norte: uma estrela da TV que serve às mesas

Num dia cinzento, Sara Norte alegra-se com a folga imprevista: o patrão do restaurante Albatroz telefona-lhe ao fim da manhã de sexta-feira, 18 de junho, para a dispensar do turno até ao jantar (entraria ao meio-dia). Se o tempo não ajuda, nem há clientes, não se justifica ir à praia Cova do Vapor, junto ao estuário do Tejo, onde trabalha há cerca de um mês a servir às mesas.



Ainda assim, a atriz de 36 anos vai lá de visita, desafiada pela SÁBADO. Estamos perto, num café da Trafaria, terra de pescadores, onde um deles pergunta se queremos comprar polvo fresco. Sara aproveita a dica ("temos bom peixinho"), referindo-se ao restaurante onde trabalha com mais elogios: "Tens de encontrar felicidade em tudo o que fazes. Ali conheces boas pessoas, tens uma vista do caraças, dão-te almoço, comida caseira."





Oito anos após sair da prisão

Ju, a colega vinda de São Tomé, desconhecia que ela fosse tão mediática. Gaba-lhe a camaradagem: "É brincalhona, preocupa-se com os outros. Fazemos o mesmo horário, ela vai buscar-me e levar-me a casa." Ju deu-lhe a experimentar o peixe-andala, quase sem espinhas.