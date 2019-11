De seminarista a vendedor de livros nos Campos Elísios, em Paris, passando por lavador de louça em navios perdidos no meio do Índico, ou ainda a negociante de automóveis e de máquinas de tabaco. Antes dos restaurantes, o chef jurado no programa MasterChef, da TVI, fez quase tudo. Agora, aos 47 anos, é proprietário, juntamente com a mulher e o irmão, de três restaurantes: o DOC, no Douro, o DOP, no Porto, e a mais recente Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, obra do arquitecto Siza Vieira. Rui Paula diz que um homem deve saber "retirar-se com classe", mas apesar de há muito ter deixado as algazarras da juventude, continua a embarcar em aventuras. A última, a Casa de Chá, baptiza-a de "loucura máxima que fiz". E confessa: "Sei que o dinheiro que aqui investi nunca mais o recupero."





O meu avô era produtor de moscatel e de vinho do Porto, e a minha avó cozinhava todos os dias para os trabalhadores e para a família. Eram 60 pessoas. Cresci nesse ambiente, onde havia sempre bons produtos, cabritos, galinhas, porcos, vegetais. Produzíamos tudo. Era um ambiente de muita cultura gastronómica.

Que idade tinha quando a cozinha o conquistou?

Com 9 anos já andava a ajudar a minha mãe e a minha avó.

Ainda era filho único?

Sim, o meu irmão só nasceu quando eu tinha 10 anos.



Portanto, as suas brincadeiras eram ocupações de adultos.

Nunca brinquei muito, sabe. Dos 10 aos 15 anos estive no seminário.



Foi escolha sua?

Não. Nessa altura, os meus pais trabalhavam em sítios diferentes. O meu pai, Francisco Paula, era presidente da câmara de Alijó, e a minha mãe, Maria José, professora do ensino básico no Porto. Para não ficar sozinho, fui para o seminário.

Uma solução por cinco anos?

Não. Quando terminei o ciclo, a seguir à quarta classe, a minha mãe perguntou-me se eu queria voltar para casa. Mas eu, como era um rapaz orgulhoso, disse-lhe que não, mesmo apetecendo-me vir embora.

Como era o dia-a-dia?

Rezar, estudar e jogar futebol. E tínhamos sempre que ir a uma missa.

A boa cozinha não era uma prioridade dos padres. O que comiam?

Aprendi uma coisa muito importante, os padres comiam bem, contrariamente aos alunos. Éramos 80 miúdos. Na altura eu e mais alguns pagávamos para lá estar e havia outros que não pagavam nada. Portanto, aqueles cujos pais tinham mais possibilidades pagavam para os que não tinham. Isto geria-se assim. Por isso, não íamos comer muito bem.

Qual era o pior prato?

Arroz de frango. Sabe porquê? O arroz dava para colar à parede e só comíamos o pescoço e as patas.





O que aconteceu depois aos 15 anos, quando saiu do seminário?

Saí um homem feito, muito senhor do meu nariz. Com barba e tudo. Aos 11 anos já fazia a barba. O seminário foi duro, mas ajudou-me a ser o que sou hoje. Em termos de educação, de sacrifício, de aprender a não termos o que queremos logo na hora. Mas saí muito rebelde.

Rebelde como?

Os estudos começaram a patinar. Só tenho o 12º ano. Tive sempre algum dinheiro porque trabalhava e então houve ali aquela fase do devaneio. Meninas, namoradas, o álcool sempre presente, as festas.

E os seus pais, que lhe diziam?

Não diziam muito porque, lá está, já era muito senhor do meu nariz.

Nessa altura de rebeldia, a cozinha esteve presente?

Sempre. Quando os amigos se juntavam, era sempre eu que cozinhava.

Qual era o prato que preparava?

Os primeiros pratos que cozinhei foram arroz de cenoura, bifes, batatas fritas e ovos mexidos, mas logo de seguida já me aventurava com arroz de polvo e filetes de polvo. Também fazia muitos grelhados.

Já sabia que queria cozinhar?

Não, não sabia. Sabia que gostava, que era bom relações­-públicas e comunicador. Já sonhava que podia ter um restaurante, mas querer ser cozinheiro foi uma coisa muito mais tardia. Aliás, quando tomei a decisão, já tinha um restaurante.

Antes disso, rumou para Paris. O que foi fazer?

Essa foi também a fase da rebeldia. Fui de mochila às costas. Pedi mais dinheiro ao meu pai, ele recusou, mas fiquei por lá. Vendi livros nos Campos Elísios. Andava atrás dos turistas a vender-lhes tudo.

E quanto ganhava?

O suficiente para comer pizzas, baguetes e dormir num hotel de terceira categoria. Mas descobri o mundo. Via todas as nacionalidades ali, eu, um puto novinho.

Acabou por voltar para Portugal, sete meses depois.

Teve de ser, aquilo não era vida. Tinha cá a família e se não voltasse, perdia-os. Rebeldia sim, mas a gente também tem de ser consciente.

Até que apareceram os navios de pesquisa petrolífera americanos. Foi mais uma vez atrás de aventura?

Tal e qual. Foi um cozinheiro amigo do meu pai que me levou para lá, o sr. Valadares. Era um trabalho bem pago. Primeiro fui lavar loiça grossa, tachos e afins. Depois passei para a loiça fina, pratos, talhares, e só mais tarde para os pequenos-almoços. O navio pesquisava petróleo no Índico. Tinha 340 tripulantes.

Por onde andavam?

Coreia, Japão, por aí. Dois meses em alto mar, sem ver terra.

E como era?

Horrível. Começa a cansar só ver mar à volta. De resto, eram 12 horas a trabalhar, 12 horas a dormir. A única coisa boa que me lembro foi de ver o Pretty Woman, que cá ainda não tinha estreado. Tínhamos lá sala de cinema. Apesar de não ser um paquete de luxo, tinha de tudo.

De que episódios se recorda?

Quando estava a lavar loiça grossa tinha de cuidar também do lixo. Um dia, estava a levá-lo para uma gaiola gigante, em ferro, que tinha uma roldana na tampa, por onde o lixo entrava. E abrir a roldana? Sabia que se ia à cozinha e dizia que não conseguia, iam gozar-me. Passados 15 minutos, lá consegui. Quando chego à cozinha, era só asneiras: "Onde estiveste, meu filho da mãe?" Tudo aos gritos. Pareciam cães a ladrar.

Era a rudeza total?

As pessoas eram horríveis. Não fiz lá nenhum amigo. Os filipinos eram muito unidos, já os portugueses eram a pior raça. Todos falavam mal uns dos outros, muito invejosos.

Não era permitido álcool. Quando vinham a terra era a desforra?

Completamente. Quando as pessoas estão dois meses sem beber, se bebem a primeira vez ficam desaustinadas e maldispostas. E depois os marinheiros iam procurar mulheres. Eu não sou muito fã disso. Nessas coisas gosto de ter aquilo que é meu. Não é fazer por fazer.

O que aprendeu em alto mar?

Tenho espírito de sacrifício, sou humilde, tenho carácter, e tudo se deve ao que fiz. Desde a educação da minha mãe e da minha avó, ao seminário, a Paris, aos barcos. E fiz tudo isto numa fase em que ainda não era muito velho. Já passei por muito, cansei-me de me divertir demais.

Divertir-se demais?

Perder o Norte, ficar toda a noite acordado, festas. Muitos excessos. Mas, se nos soubermos retirar com classe, tudo são bons ensinamentos.

E com que idade se "retirou com classe"?

Aos 27 anos. Foi a minha dose para perceber o que era o mundo. Depois era altura de me dedicar ao trabalho.

Aparece finalmente a cozinha?

Sim. Antes disso ainda vendi automóveis e máquinas automáticas de tabaco. Mas nada disso me preenchia. Foi aí que percebi que queria ter um restaurante.

O Cêpa Torta, em Alijó, como autodidacta. Não teve receio de se lançar num projecto desses guiado apenas pelo gosto cozinhar?

Não. Antes disso fiz três estágios no Porto, um num restaurante chinês dum amigo do meu pai, depois estive numa pizzaria e a seguir num tradicional. Só para perceber de quantidades e assim. Estive uma semana em cada um. Mas nessa altura ainda não era bem cozinheiro, fazia de tudo. Formei uma equipa de cinco pessoas, levei a Graciete, cozinheira da minha avó e, conclusão, abrimos um restaurante sem medo. Sabia que ia ter boa comida. Tinha receio era de não ter clientes.

Mas eles apareceram.

Demorou três anos. E foi aí que percebi que, se queria abraçar esta profissão, tinha de aprender mais. E fui aprender com quem sabia. Fiz estágios nacionais, internacionais, em Londres e em França.

Depois do Cêpa Torta veio o DOC, em 2007, no Douro; o DOP, no Porto, em 2010, e no ano passado a Casa de Chá da Boa Nova. Sempre com a sua mulher, Cristina Canelas, e com o seu irmão Pedro. Como é misturar trabalho e família?

Não há misturas. A minha mulher está no DOC, eu estou aqui [Casa de Chá], e o meu irmão no DOP. Cada um tem o seu espaço. Foi outra das coisas que quis. Trabalhar com a minha mulher todos os dias, está a ver o que é? Ela é forte. Não a conhece? Tem que lá ir e vai ver.

Como é que se conheceram?

Conheci a minha mulher numa festa, em Alijó, quando tinha 19 anos, e começámos a namorar de imediato.

Tem tempo para a família?

É horrível. É a parte pior. A família é muito prejudicada. Só nos vemos ao fim-de-semana e quando dá. Ainda por cima vivemos em Vila Real.

Os seus filhos [de 12 e 18 anos] cozinham?

Nada, são uns malandros. Mas é porque eu também deixei de cozinhar em casa. Não dá. Em casa sabe-me bem algo feito pelos outros. E às vezes chega um arrozinho de cenoura e um bife bem feito. Ou um franguinho assado. Tem é que ser tudo bem feito. Quem cozinha lá em casa é a nossa empregada, e cozinha muito bem. Também já foi ensinada por mim e pela minha mulher. E escusa de me trazer lagostas e caviar.

Mas nos seus restaurantes a comida de excelência não é acessível a todos. Isso nunca o preocupou?

Nunca me preocupou nem me pode preocupar. Por uma razão muito simples, o meu conceito não é vender pão com azeitonas e presunto. Tenho de comprar produtos do melhor, e isso custa dinheiro.

Já lhe mandaram algum prato para trás?

Em toda a minha carreira terá acontecido um máximo de quatro vezes. Mas nem é preciso mandar o prato para trás. Basta dizer que não está bom. Com isso vou-me abaixo. Seja quem for a dizê-lo. Aconteceu-me com os milhos à transmontana, prato com uma raiz cultural muito forte e com um sabor muito próprio – houve um cliente que disse que o prato não fazia sentido nenhum.

Os restaurantes estão na moda?

Só um maluquinho é que acha que isto está na moda. Desde que o IVA subiu que a crise se nota. Tem de se gerir isto com muito cuidado, por isso é que não vale a pena levar barato. Praticamente não ganho dinheiro, pago a equipa. Esta Casa de Chá, por exemplo, sei que o dinheiro que aqui investi nunca mais o recupero. Esta foi a loucura máxima que já fiz. Mas isto é a minha imagem e há-de trazer outras coisas.

Acha mesmo que não volta a recuperar o dinheiro investido?

Decidi fazê-la por paixão. É um lugar de sonho. Isso não perco. O dinheiro que eu e o meu irmão investimos, não conto com ele. Já é muito bom que pague os produtos, a equipa, a renda e os impostos. Acho que não recupero, mas não perco a esperança. Gostava de abrir mais restaurantes no mundo, além do que tenho no Recife.

Onde?

Sem ser uma coisa minha, do nosso dinheiro. Porque não? Se aparecer alguém que acredite no nosso trabalho, se aparecer um restaurante em Londres, então não o vou abrir? Sou o Rui Paula Sem Medo.

É jurado no MasterChef, concurso de culinária na TVI. Acha que em jovem teria concorrido ao programa?

Se calhar. Estes programas trazem coisas boas para a gastronomia, ajudam os restaurantes que estão a funcionar e realizam sonhos de pessoas. É um programa verdadeiro, de uma dureza extrema. Os concorrentes estão todos numa casa fechada, não podem comunicar com ninguém. É como um Big Brother que não se vê. Estão ali a estudar, com livros e montes de masterclasses com chefs, nós e outros. É um curso sob pressão.

Costuma ver-se na televisão?

O primeiro programa [em 2014] via com mais atenção, para melhorar neste segundo. Agora já não ligo muito. E uma pessoa quando se vê na televisão, só vê defeitos. Além de que engordamos aí uns sete quilos.

Que imagem acha que têm de si?

Trabalhador, empreendedor, pessoa com carácter, honesto. E depois haverá quem não goste de mim. Mas mais vale que falem mal de mim do que não falem. [Risos]



Entrevista publicada na edição de 28 de maio de 2015.