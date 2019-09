"Boa noite, voltamos a ver-nos em setembro." Foi com esta frase que Sandra Felgueiras terminou o programa Sexta às 9 de 20 de julho antes das férias de verão. No início de setembro, a página do programa no Facebook informava que "a primeira emissão do Sexta às 9 está agendada para dia 13 de setembro". Mas o programa não regressou a 13 de setembro. Nem vai regressar a 20 (próxima sexta-feira), nem a 27. Nem a 4 de outubro, ante-véspera das Legislativas. Segundo foi colocado ontem na página de Facebook do programa, só regressa a 11 de outubro.





A direção de informação da RTP já veio desmentir qualquer suspensão do programa, numa alusão ao que Eduardo Cintra Torres escrevera esta semana numa crónica no Correio da Manhã . "Houve e continuará a haver ajustes de programação em função da cobertura da campanha eleitoral. Todas as alterações foram articuladas com os responsáveis dos vários programas."No entanto, vendo no site da RTP , verifica-se que é a primeira vez que tal acontece, pelo menos desde as Legislativas de 2015. O programa volta sempre no início de setembro e nunca é alterado em função de eleições.Em 2015, as Legislativas foram 4 de outubro e o programa já tinha regressado de férias a 11 de setembro (aliás, houve uma emissão do programa a 2 de outubro, na ante-véspera do ato eleitoral, e abria com "a Inspeção Geral de Finanças está a bloquear 17,5 milhões de euros de verbas já enviadas pela CE para apoiar estágios profissionais de jovens desempregados nas autarquias").Não houve nenhuma alteração na exibição do programa aquando das Presidenciais de 2016 (24 janeiro), Autárquicas de 2017 (1 de outubro) e Europeias de 2019 (26 de maio).O que é que a RTP terá ou teve nesta sextas-feiras de setembro às 21h? No dia 13, uma emissão do concurso Joker. A 20 terá o segundo episódio do programa Eu, Cidadão, assinado por Cândida Pinto sobre o lado mais pessoal dos candidatos. A estreia é hoje, dia 18, mas o segundo episódio não é amanhã, porque amanhã há Linha da Frente, o outro programa de investigação da RTP, mas este sem qualquer alteração. No dia 27 está prevista uma entrevista com Catarina Martins. Não é conhecida ainda a programação para 4 de outubro, mas não há mais debates agendados para sextas-feiras.Nesse programa de 20 de julho, o setor público - e em particular o Governo - eram visados em várias peças do Sexta à 9, como o foram ao longo dos últimos meses. O programa abria com as "contas manipuladas na Vianapólis (...) a empresa pública que só existe para demolir o prédio Coutinho (... ) cujos os resultados líquidos são sempre nulos, o que levanta a suspeita de manipulação de contas para ocultar prejuízos. O ministério das finanças garante que este mecanismo contabilístico foi autorizado."Peça seguinte: "E agora um caso de negligência e total inação do Estado". Em causa um viciado em jogo que não podia entrar em casinos e acabou por morrer de ataque cardíaco. "Por falta de fiscalização do Estado entrou no Casino Estoril e morreu."O programa desse dia termina com um resumo. "Chegámos ao fim de mais uma temporada, num ano que investigámos dezenas de casos". Passavam-se em revista alguns deles, muitos relacionados com o Governo, como Tancos, Family Gate ("o Sexta às 9 contou mais de 20 relações familiares no interior da máquina do Estado")Houve ainda o caso do lítio ("o Governo entregou uma concessão milionária para exploração de lítio a um acusado de fraude com fundos comunitários. O contrato pode ser ilegal e o ministro do ambiente foi avisado de todos os riscos", diz a reportagem), o da barragem de Fridão ("o que o primeiro ministro não contabilizou nestas contas são os 218 milhões que terá de devolver à EDP") e o caso de uma associação detida por Mário Ferreira. Aqui, o programa recuperava uma cerimónia pública onde Mário Ferreira estava com António Costa e passava uma declaração deste: "Mário Ferreira está de parabéns."

A nova direção de infomação da RTP entrou em funções em outubro, sendo chefiada por Maria Flor Pedroso, jornalista com larga experiência na rádio. O seu tio Manuel Pedroso Marques é casado desde 1985 com Maria Antónia Palla, mãe do primeiro ministro. À altura deste enlace, os dois novos primos por afinidade tinham 24 anos (Costa) e 21 anos (Maria Flor Pedroso). Terão uma relação próxima desde aí.



Num artigo de 2014 do Público, Maria Flor Pedroso aparecia como tendo apresentado ao primo Pedro Silva Pereira, que conhecera na faculdade. Em outubro de 2018, Costa nomeou-a diretora de informação do canal do Estado.



Após a primeira resposta da RTP, a SÁBADO enviou outras questões à direcção de informação da RTP, que respondeu não ter mais nada a acrescentar. Tentámos também contactar Maria Flor Pedroso via telemóvel, inclusive através de SMS, mas nunca obtivemos resposta.