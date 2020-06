Rough and Rowdy Ways, o regresso de Bob Dylan

Depois da passagem, em 2018, da Never Ending Tour (a digressão sem fim em que, mais ou menos regularmente, Dylan tem estado desde os anos 80) pela Altice Arena, em Lisboa, que muitos consideravam ser a despedida, eis que surge, sem aviso, uma nova canção de Bob Dylan, o seu primeiro original em oito anos e a confirmação de que, aos 79 anos, ainda está longe de se reformar.Murder Most Foul, titã de quase 17 minutos sobre o assassinato do Presidente John F. Kennedy, foi confirmado como primeiro avanço de Rough and Rowdy Ways, o seu 39º disco, editado a 19 de junho. E que melhor forma de dar seguimento à sua derradeira aclamação - o Prémio Nobel da Literatura de 2016, o primeiro atribuído a um músico - do que voltar aos sixties, a década à qual, enquanto símbolo dos direitos civis e revolucionário do dialeto pop, estará para sempre ligado?O início da sua carreira remonta, no entanto, aos anos 50: foi nesta década, à sombra de Elvis Presley e Little Richard, cujas canções interpretava em bares nos tempos de escola, que Robert Zimmerman (o seu nome de nascimento) deu os primeiros passos na música. Em 1960, desistiria dos estudos para se mudar para Nova Iorque, onde estavam os seus ídolos: conheceu Woody Guthrie e Ramblin’ Jack Elliott e tocou com John Lee Hooker à medida que estabelecia uma reputação como cantautor folk de identidade única.Depois de, em 1962, ter mudado legalmente de nome para Bob Dylan, lançou, no ano seguinte, The Freewheelin’ Bob Dylan, o álbum que o tornaria célebre no meio da agitação social que se vivia na América, com vários dos seus temas a serem feitos hinos de movimentos populares da época: Blowin’ in the Wind para os direitos civis ou A Hard Rain’s a-Gonna Fall para o antibelicismo. Depois de ficar famoso a cantar canções de protesto ao lado de Joan Baez, Another Side of Bob Dylan (1964) iniciaria o afastamento desta fase altamente politizada, com It Ain’t Me, Babe a ser interpretado como a renúncia do título de "voz de uma geração".Os três álbuns seguintes - Bringing it All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde (1965-66) - trariam ainda maior controvérsia a Electric Dylan, com o cantor a abandonar o tradicional modelo folk de voz e guitarra em favor de uma instrumentação rock mais abundante - e a enfurecer os fãs antigos no processo. Ainda assim, são hoje encarados como os melhores discos de Dylan, e contêm algumas das suas mais reconhecíveis canções, incluindo Subterranean Homesick Blues, Mr. Tambourine Man e, principalmente, Like a Rolling Stone.Em 1966, um acidente de motociclo afastá-lo-ia das digressões e poria fim à mais célebre fase da sua carreira. Até ao final da década, gravou uma série de álbuns mais chegados à música country, incluindo Nashville Skyline e New Morning, e, em 1975, editou Blood on the Tracks, considerado um retorno à forma e o mais próximo dos seus tempos áureos. No final dos anos 70, converteu-se ao cristianismo, lançando uma série de discos mais chegados ao gospel (como Slow Train Coming, de 1979), antes de, em meados dos anos 80, retornar à linguagem do rock. Foi alvo de renovado sucesso na viragem do século, com a sucessão de discos Time Out of Mind (1997), Love and Theft (2001) e Modern Times (2006), e, novamente, com o seu último disco de originais, Tempest, de 2012.De lá para cá, tem editado versões do cancioneiro popular americano, com especial predileção por temas de Sinatra, mas se os singles de avanço são indicação - além de Murder Most Foul, I Contain Multitudes e False Prophet -, há motivos para acreditar que é um Bob Dylan em forma o que encontraremos em Rough and Rowdy Ways, rodeado de farta e exuberante instrumentação e, como sempre, especialmente prodigioso na sua veia poética.