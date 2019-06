Miguel Salazar produz salicórnia em estufas desde 2015

O Ludo é um dos melhores sítios na ria para a observação de aves migratórias

A ria Formosa tem cerca de 18 mil hectares de sapais, dunas e ilhas-barreira

Álvaro Regueira abriu o icónico Meia Pipa nos anos 80

Barcos-táxi fazem a ligação entre Cabanas de Tavira e a ilha de Cabanas

O atum braseado com arroz de gengibre, amêndoas e manga é uma das especialidades do Noélia

Amêijoas à Bulhão Pato, um dos petiscos disponíveis no Restinga Ria

A ria de Alvor é um dos sítios predilectos dos observadores de aves em todo o Algarve

Os viveiros de ostras da OstraSelect

A requalificação da zona ribeirinha, em 2000, trouxe bares e esplanadas com vista para a ria

Uma deve o nome aos esses que formam os seus canais – é Formosa como uma mulher cheia de curvas. A outra tem uma origem mais sóbria: Alvor vem do árabe Albur, que significa charneco ou baldio. Juntas formam o dueto de rias algarvias. Em comum têm a biodiversidade das suas paisagens e muitas das actividades que ali se praticam, da observação de aves aos viveiros de marisco. Mas cada uma tem as suas histórias e personagens que vale a pena conhecer.Há 17 anos vivia na Ria Formosa a maior comunidade de cavalos -marinhos do mundo. Ao contrário do lingueirão, da amêijoa e do berbigão, nunca foram essenciais na cultura das vilas piscatórias que se alimentam da ria e cresciam sem medo de entrar em arrozes caldosos: em 2001 contavam-se dois milhões destes peixes na ria Formosa. Hoje estas comunidades são muito mais pequenas. Alguns barcos pouco experientes na navegação da ria acabaram com parte da vegetação essencial a estes bichos e o mercado chinês – apreciador de um cavalo -marinho frito – começou a pagar a marisqueiros da zona para os apanhar.Entre o concelho de Loulé, onde a ria começa na Quinta do Lago, e o de Vila Real de Santo António, onde acaba junto a Cacela Velha, há 18 mil hectares de dunas, ilhas -barreira, sapais, viveiros, salinas e lagoas de água doce renovadas duas vezes por dia, quando a maré enche, explica Patrícia ao leme de um barco de passeio. Às 18h30 já a maré subiu o suficiente para terem de se baixar as sombras do barco ou não há maneira de se passar por baixo da ponte da linha do comboio que separa a doca de Faro dos canais da ria – há a ilusão de que a cabeça vai rasar a ponte, mas a sensação dura pouco e logo de seguida já se está com céu aberto sobre a cabeça e tanto se vêem aves a planar em grupos de três ou quatro como aviões a perder altitude em direcção ao aeroporto de Faro ali muito perto.Há três meses que Patrícia guia passeios para observação de aves na Formosa Mar e, no caminho até à ilha da Culatra, à Ilha Deserta ou à praia da Barrinha, na península de Faro, vai apontando para as aves migratórias que param aqui, no caminho entre África e o Norte da Europa. Os melhores meses para a observação de aves são os de Inverno – ao todo podem contar-se (em toda a ria Formosa) cerca de 300 espécies. Em Agosto vêem-se pássaros de pouca cor – umas patas amarelas na garça-branca e uns quantos bicos vermelho -vivo numas cegonhas-brancas ou numas andorinhas-do-mar; de resto há os milharengos-galegos todos acastanhados que podem passar cinco dias e cinco noites em voo sem interrupções para chegar da Guiné à Islândia.Numa das extremidades da Ria, na zona do Ludo e da Quinta do Lago vê-se com facilidade o caimão, um pássaro azul -brilhante de bico vermelho que é a cara do Parque Natural da Ria Formosa. No entanto, quando Miguel Salazar vai para esta zona não se põe a olhar para o ar mas antes para o chão. Em 2011, iniciou um projecto de investigação sobre a viabilidade de cultivar as plantas halófitas da ria – que são submergidas em água salgada pelo menos uma vez por dia – em estufa, e em 2015 começou a comercializar salicórnia (uma planta usada como substituto do sal) com a marca Riafresh."Começámos com um projecto em Castro Marim para tentar criar uma alternativa ao sal – a vantagem é que aqui estas plantas existem naturalmente", conta Miguel, que olha para a vida e arrisca dizer que há coisas traçadas: o seu sotaque espanhol vem de Haro, em La Rioja. "É só trocar uma letra para escrever Faro", diz. E o seu apelido começa por se escrever com sal, que é um ingrediente que passa a vida a tentar substituir com estas plantas.Foi antes de se aperceber disto, contudo, que foi ter ao Algarve. Casou-se com uma algarvia e abriu uma empresa de controlo de qualidade agro -alimentar no Sul do País e mais tarde a Riafresh com as suas estufas de extremófilas – plantas que vivem em ambientes extremos. "Começámos por trabalhar com chefs [no projecto XtremeGourmet] como o Leonel Pereira, do São Gabriel, ou o João Oliveira, do Vista, e agora estamos a chegar aos supermercados com a salicórnia embalada", relembra Miguel enquanto vai pegando numa ou noutra folha perto da água do Ludo.Apanhou as plantas ainda jovens para depois as reproduzir em estufa até conseguir isolar as sementes. Numa situação de extinção, seria possível, depois deste trabalho, tentar devolvê-las ao habitat natural, explica. Nos seus 3.500 metros quadrados de estufas só se vê o verde da salicórnia – de talos verdes e nada fibrosos, com um interior salgado –, parece um relvado posto em cima de uma mesa. Na estufa mais pequena, dedicada a experiências, há cerca de 10 outras plantas, cada uma a crescer em condições de humidade e sal diferentes para ir testando resultados. "Mando amostras para os chefs e eles vão-me dizendo ‘acho que ficava mais interessante com menos sal, com menos água’ e a partir daí vamos afinando", explica Miguel, que com esta empresa quis mostrar à ria Formosa o potencial gastronómico das plantas.Na tenda da experimentação, depois de um borrifo de álcool nas mãos, pode provar -se a sarcocórnia – parecida com a primeira mas com um talo mais grosso –, a rúcula do mar, com um sabor picante a rabanete e grãos de mostarda, ou a mais recente experiência, a ficóide glaciar, que só se consegue recolher em cinco metros quadrados de ria em Albufeira. Olhando para ela vê-se todo o potencial estético para cair nos pratos do fine dining – folhas grandes ou pequenas cobertas de minúsculas esferas transparentes cheias de sabor salgado, ou flores com a mesma textura que na boca são bolinhas carnudas.Ao fim da tarde, quando se fala em jantar, Miguel Salazar lembra -se de alguns lugares e parece salivar só de pensar em restaurantes que não sabem nada sobre salicórnia e não dispensam uma boa mão de sal. Pensa na Tasca do João, no centro de Faro, para petisquinhos, e no Zé Maria, na praia de Faro, para peixe grelhado.No centro de Faro, na Doca, a melhor vista sobre a ria está no restaurante do Ginásio Club Naval de Faro, um primeiro andar onde se grelham robalos e há lingueirões na vitrine à espera de clientela. A verdadeira enchente para o almoço está a uns metros dali, no restaurante Faro e Benfica. Não há vista para os sapais, mas para uma montra recheada de camarões, amêijoas grandes, um par de carabineiros, lulas rosadinhas e peixes em variedade.Deixando a doca em direcção ao centro, há mais do que os robalos, as douradas ou o peixe-rei que se apanham na ria. O Ground 864 é um bar de cerveja artesanal com uma carta cheia de cervejeiras portuguesas (faltam para já as marcas algarvias) e cachorros de carne ou vegetarianos a acompanhar. Está aberto para almoço mas logo que se entra percebe-se que só acorda lá pelo fim da tarde. A noite acaba às 2h da manhã.Em Santa Luzia é complicado apontar uma hora para o fim da noite. A pequena vila perto de Tavira conhecida pelos pratos de polvo – embora a pesca dos cefalópodes não ande famosa – teve sete bares por volta dos anos 90. Hoje tem um: o primeiro e resistente Meia Pipa.Álvaro Regueira está atrás deste balcão há 30 anos e depois das 2h (hora oficial de encerramento) fecha a porta e fica a conversar com os clientes habituais, vindos de todo o País para passar uns dias.Antes de chegar a este bar todo forrado a madeira escura, elevam-se as expectativas. Numa pesquisa online encontram-se descrições de "Álvaro sempre bem aperaltado, não importa quão casual é a situação", relatos apaixonados de noites no Meia Pipa como as melhores de umas férias, ou um agradecimento estrangeiro de alguém que precisava de tradução para as cartas das finanças portuguesas e encontrou em Álvaro o disponível intérprete."Isso não foi nada de especial", atira Álvaro atrás do balcão. "Às vezes há aí uns estrangeiros que precisam de ajuda com os negócios por causa das licenças e eu digo-lhes o que precisam, deve ter sido isso."Aqui "o bar é perceber os clientes", afirma. "Porque é que antigamente não nos importávamos de pagar mais por uma cerveja num bar? Porque o ambiente é diferente e o barman é um moderador", explica comparando -o aos debates de televisão. Nesta imagem, o balcão é o set de filmagens e dentro de poucos minutos, quando o bar começar a encher, percebe-se melhor a filosofia de Álvaro. Dá respostas, faz perguntas e comentários de uma ponta para a outra do bar, ao mesmo tempo que prepara gins e uma caipiblack para o único casal estrangeiro, ligeiramente perdido entre a conversa e o à -vontade do barman com o inglês, o francês e os idiomas que chegarem."É disto que eu gosto, de pôr toda a gente a conversar. No Inverno ao balcão consigo facturar mais do que agora na esplanada", conta, mesmo antes de ir chamar o filho às mesas na rua para o ajudar na sala. "Deve pensar que está de férias no Algarve", brinca.Nos meses de Verão não há música ao vivo neste bar icónico. Essa é uma das paixões de Álvaro, que começou por ser roadie, antes de abrir esta casa na terra da avó. Quando mostra o último cd de Ramón Galarza autografado, lembra que lhe montou a bateria quando o músico tocava com Rui Veloso. A música ao vivo foi uma forma de se destacar quando começaram a aparecer bares por Santa Luzia. No armário atrás do balcão tem centenas de álbuns e já foi muito criterioso com a selecção musical do Meia Pipa. "Agora, com o YouTube, você vai ao computador e escreve ‘bossa nova chill’ e aquilo anda sozinho."Entre o fim da noite em Santa Luzia e o início do dia em Cabanas de Tavira não há-de distar muito. Cabanas continua a ser uma terra de pescadores e marisqueiros que, dependendo da hora a que a maré vaza, se plantam nas margens da ria a apanhar amêijoas e lingueirões que a cabam em casas como o Ideal ou a Marisqueira Fialho.A partir das 8h da manhã sai o barco para a praia de Cabanas, a ilha mesmo em frente, e por volta das 11h acordam-se os restaurantes virados para a ria. Há de tudo, das saladas a um japonês. No fim da rua está o restaurante Noélia, há 33 anos, sempre a cozinhar os produtos da ria, da costa e das hortas mais próximas: perto do meio-dia chega um tomate doce e Noélia, no meio da preparação do serviço, está à espera de um atum para marcar no calor e servir com um arroz de gengibre, amêndoa e manga."Antes ainda tinha coisas de fora mas dá muita chatice, é mais fácil cozinhar com o que está aqui. Antigamente também se comprava directamente aos marisqueiros, mas hoje não vale a pena, é mais seguro comprar na lota", diz, lembrando os anos em que o marisco era muito mais barato e o controlo das quantidades e da qualidade era menos apertado.Depois da infância passada na serra de Tavira e de anos a cozinhar arrozes e açordas de marisco e os pratos tradicionais da ria, Noélia ficou conhecida pelo País nos últimos anos. Começou a introduzir outros ingredientes nos seus pratos, conta, enquanto confere as plantas disponíveis este mês na Riafresh. "Houve uma altura em que tinha um arroz feito com plâncton, mas era muito caro, 5 mil euros o quilo", comenta, pensando nas algas que ninguém na ria Formosa produz, apesar das boas condições."Sabe, a malta de Alvor embirra com a expressão ria. Os pescadores sempre lhe chamaram rio. O meu professor da primária chamava-lhe rio. Porque é que havia de ser uma ria?" Afinal, discutir o sexo dos rios pode ser mais produtivo que discutir o sexo dos anjos. Principalmente quando o interlocutor sabe do que fala: Manuel da Luz, 69 anos, presidente da Câmara Municipal de Portimão entre 2001 e 2013, conhece o Alvor, a respectiva ria e os seus arredores como poucos – nasceu e criou-se na vila e até o romance que lançou no fim do ano passado, Em Nome do Filho, é ilustrado, na capa, com uma imagem do passadiço pedonal que atravessa as dunas e a zona lagunar, na antecâmara das praias locais.Sentado na esplanada do Restinga Ria, um dos restaurantes e bares nascidos da requalificação da zona ribeirinha, inaugurada há 18 anos, Manuel recorda os tempos em que havia, até, rivalidades entre o pessoal "lá do cimo da vila e os de baixo, da ribeira". Se os primeiros, com mais possibilidades económicas, tinham por hábito prosseguir os estudos em Portimão, os segundos tinham o destino mais ou menos traçado à nascença: iam para o mar ganhar o sustento.Manuel da Luz sempre teve um pé em cada lado da barricada. O pai andou nas traineiras na pesca da sardinha e o sogro foi mestre do barco salva-vidas que está exposto à entrada da vila. "Fez 40 salvamentos na barra, com 12 homens a remar. O mestre ia ao leme e o contramestre na proa", conta o anfitrião, que acabaria, ainda assim, por se juntar ao grupo dos estudantes, sem nunca perder a ligação afectiva ao mar.Passado o serviço militar na Guiné, regressou à terra em 1971, já depois da construção do célebre complexo da Torralta pelas mãos dos irmãos Silva. "O boom turístico coincidiu com a crise das pescas e das conservas. Eles [Agostinho e José da Silva] eram tipos ligados à construção civil, não tinham grande talento para o turismo, mas trouxeram quadros do Norte que foram importantes para desenvolver aqui a zona."Um deles foi Manuel Pereira da Silva, de Arcos de Valdevez, que depois de aprender tudo o que pôde na Torralta se estabeleceu na vila. O seu primeiro restaurante, A Cubata, ficou na memória de muitos. Agora, gere o Buganvília onde a especialidade é naco na pedra – "fui o primeiro a trazê-lo para o Algarve", assegura –, mas onde também se comem pratos com sotaque do Norte, caso do arroz de cabidela e do pernil, respectivamente à quinta e à sexta-feiras.O Buganvília é um dos restaurantes de eleição de Manuel da Luz. Aliás, as melhores mesas da vila estão, segundo o próprio, mais afastadas da ria. Pelo menos na relação preço-qualidade. É também o caso de dois dos seus outros poisos favoritos: O Duarte, famoso pela feijoada de buzinas ao domingo, e O Capacho, onde há, entre outros, pratos da serra algarvia: Teresa Colaço, a cozinheira, é natural de Monchique.Mas para se comer bem por ali nem sempre se teve de recorrer à restauração. "A ria sempre foi muito generosa", avança o filho da terra. O berbigão, que hoje praticamente não existe, foi sustento de muitos pescadores nos meses em que não podiam sair para o mar.Antes disso, já os romanos tinham assentado arraiais nos arredores de Alvor, como o provam as ruínas da antiga Villa Romana da Abicada, perto do hotel Penina, acessíveis pela saída da EN 125 junto à aldeia de Figueira. Durante muito tempo resistiram ali os mosaicos policromos tipicamente romanos da villa, com padrões geométricos – actualmente as ruínas estão abandonadas e o material que delas foi retirado está no Museu de Portimão. Hoje, a Abicada e a sua vista privilegiada sobre a zona onde se unem dois dos quatro cursos de água que formam a ria de Alvor, é mais usada para outra das actividades principais da zona: observação de aves.Nélson Fonseca, arquitecto paisagista de profissão, é um observador activo de aves desde os 14 anos. Nas proximidades da ria destaca três locais para o efeito: a supracitada Abicada – "na zona do açude, onde há um paredão" –, as dunas e a Quinta da Rocha, uma propriedade de 200 hectares a sul de Mexilhoeira Grande, onde tem sede a associação ambientalista cristã A Rocha e para onde tanto Joe Berardo como Aprígio Santos tiveram intenções não concretizadas: o madeirense queria fazer um jardim como os da sua ilha natal e o ex-presidente da Naval 1º de Maio, que lhe comprou esses terrenos em 2008, viu chumbados projectos que previam a construção de hotéis e aldeamentos turísticos.Entre as espécies que é possível observar nesta zona húmida, Nélson destaca o caimão, o pato-branco – que este ano, conta, "reproduziu-se na ria" –, a cigarrinha, a chilreta ou o borrelho -de -coleira -interrompida. E se há mais de duas décadas, quando começou a observar aves, Nélson não contava "nem meia dúzia" de observadores, hoje são já "cerca de meia centena" os participantes regulares neste tipo de actividade. "Normalmente prefiro observar sozinho, mas há um grupo no Facebook [Observadores de Aves no Algarve] que organiza saídas."A observação de aves é uma das actividades enumeradas por José Pedro Caçorino, vereador da Câmara Municipal de Portimão, que acompanha a conversa com Manuel da Luz. Foi ele, aliás, que se lembrou de o trazer para a mesa, uma vez informado do tema do artigo. Em boa hora: poucos se lembrariam dos tempos em que os pescadores saíam do Alvor em direcção ao mar não sem antes parar na tasca do Zé Morgadinho "onde comiam batata-doce e bebiam medronho". Muitos desses homens "iam sozinhos para a pesca, em barcos a remos". E as famosas pragas, nascidas das picardias entre famílias de pescadores, continuam, também, a ser parte importante da cultura alvorense.Já os peixes que antigamente se traziam apenas do mar hoje vivem também na ria, ainda que em regime de aquacultura. É o caso dos robalos e das douradas criadas pela Aqualvor que beneficiam da renovação de água dos tanques, através das marés e da riqueza do alimento natural que ali existe.Os mariscadores da ria conhecem bem essa riqueza. Bem demais até: a falta de fiscalização leva a que muitos continuem a apanhar ilegalmente marisco – tanto para consumo próprio como para venda – impedindo a renovação das espécies.Dos viveiros de Rui Ferreira, da OstraSelect, é possível observar esses mariscadores que na maré baixa andam a apanhar bivalves. E este ano de forma especialmente confortável, já que o responsável instalou uma espécie de varandim sobre a ria, com um pequeno deck, com uma zona coberta e um banco corrido.Rui, natural de Lagos, começou nas amêijoas. "Vinha ajudar um amigo meu, limpar-lhe os viveiros, mas nas amêijoas havia muita concorrência, era tudo a vender aos mesmos."Uma viagem a França, em 2000, pegou-lhe o bichinho das ostras. No início, a coisa não correu bem. "Não dominava as técnicas, comprámos demasiadas ostras juvenis e foi perda quase total." Com o tempo e o conhecimento passado pelo seu sócio, a produção foi aumentando: hoje saem anualmente dos viveiros da OstraSelect 150 a 200 toneladas de ostras, a esmagadora maioria rumo a França. A não ser que aconteça o mesmo que em 2015, quando, de um momento para o outro, a produção foi totalmente arruinada. Porquê? "Desconfiamos de uma descarga da ETAR mas não temos provas", afirma.Não agoiremos: este ano as ostras estão em franco crescimento. São ostras-japonesas, introduzidas na Europa nos anos 70 e que são as mais interessantes comercialmente por crescerem mais e mais depressa. "Ainda fizemos uma experiência com a ostra portuguesa, mas não se deu bem", explica Rui. O que, pelo contrário, se dá bem por ali são os caranguejos-violinistas, a que os algarvios chamam bocas. "A pata maior dos machos tem uma carne que é uma delícia", explica. Não é a única delícia das redondezas: volta e meia, Rui apanha uns taralhões, um bivalve usado como isco mas que vai melhor ainda numa feijoada.Uma refeição do género é, no entanto, capaz de ser pesada para fazer a actividade de onde se tem a melhor perspectiva global de toda a ria: um salto de pára -quedas. A Skydive Algarve opera a partir do aeródromo de Alvor e proporciona saltos em tandem – com um instrutor – por €149,99. O mesmo preço é oferecido pela Skydive Seven, outra empresa local dedicada à mesma actividade.Outro desporto (não tão) radical que tem vindo a ganhar preponderância na ria de Alvor é o kitesurf. "Esta é uma zona ventosa, sobretudo ao fim da tarde", justifica Manuel da Luz. "Uma vez contei 150 asas de kitesurf no céu ao mesmo tempo", garante Rui Ferreira. Da zona ribeirinha saem também passeios de barco para explorar as grutas e chegam táxis marítimos de Lagos, ideais para quem deseja fugir ao inevitável trânsito de época alta.Resumindo e baralhando: matéria-prima não falta a esta ria, considerada a terceira zona húmida mais importante do Algarve (depois da ria Formosa e do sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António) e a mais importante do Barlavento. O que lhe falta, então? "Talvez um Centro de Coordenação que pudesse juntar os diversos órgãos e actividades que aqui se praticam", avança Manuel da Luz. Fica a ideia.