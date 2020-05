Um restauro dos Painéis de São Vicente de Fora, obra canónica da arte portuguesa do séc. XV atribuída ao mestre Nuno Gonçalves, pode colocar em risco a "integridade patrimonial" da peça, avisa uma carta aberta ao Presidente da República, primeiro-ministro, ministra da Cultura e à fundação Millenium BCP.Na carta, cujos autores se identificam como "cidadãos interessados na conservação do nosso património cultural", lê-se que "este inesperado restauro", o segundo feito ao conhecido conjunto de seis painéis, "é susceptível de ser afinal a repintura de um elemento decisivo da nossa iconografia", e que "não há operação mais grave do que a limpeza de um quadro". "Mal feita", avisam os autores, "a obra de arte pode considerar-se perdida".A carta aberta é assinada por 24 profissionais da área das Humanidades, incluindo historiadores, curadores, escritores, jornalistas e professores universitários, que mostram particular preocupação com uma pequena parte da obra onde estão inscritas as iniciais "NG" - um dos mais fortes indícios de se tratar de uma pintura de Nuno Gonçalves, talvez o mais célebre pintor português da Idade Média.Os signatários urgem as autoridades competentes a tomar "as medidas cautelares adequadas a garantir que o restauro dos Painéis [...] não destrua uma peça decisiva do nosso património por via de uma repintura disfarçada de restauro".Descobertos em 1882 e datados de 1470 ou 1480, os Painéis de São Vicente de Fora são considerados uma obra-prima da arte portuguesa do século XV. Atualmente, estão expostos no Museu Nacional de Arte Antiga.