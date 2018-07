Acabou de sair da praia e não lhe apetece comida quente nem nada muito pesado. Então está é a opção certa. Porque, como explica Inês Simas, autora do livro A Sua Saúde Numa Taça, da Manuscrito, as receitas querem-se simples. "Quis mostrar como podemos servir numa taça refeições completas, nutritivas e apreciar o que a natureza tem de melhor e na sua forma mais pura." É experimentar uma das receitas da autora do blogue Cru Com Pinta



Poke bowl de peixe misto com salada de abacate e quinoa

Ingredientes

100 g de lombo de robalo

100 g de lombo de atum

1 c. de sopa de azeite virgem extra

2 c. de chá de sementes de sésamo

3 c. de sopa de quinoa

Salada q. b.

½ abacate fatiado

Sumo de ½ limão

Flor de sal q. b.

salada de abacate

30 g de agriões

1 c. de sopa de azeite virgem extra

1 fatia de abacate em pedaços

Sumo de ½ lima

Quinoa

1 copo de quinoa

2 copos de água

1 c. de sopa de azeite virgem

1 c. de chá de sal grosso





Livros de Inês Simas

Arranje e limpe as peças de atum e de robalo e corte-as em cubos de 1 cm. Envolva em azeite e sal e, por fim, nas sementes de sésamo. Reserve. Corte metade do abacate em fatias finas, regue em sumo de limão e reserve também.

Para a salada, coloque os agriões numa taça, adicione uma fatia de abacate em pedaços, o azeite, o sumo de lima e o sal. Envolva bem e reserve.

Para a quinoa, comece por usar um passador de rede e lavar muito bem até que fique totalmente límpida.

Depois, leve ao lume numa panela com um fio de azeite. Para um copo de quinoa, ponha o dobro da água, o sal e o sumo de lima. Deixe cozinhar por 15 minutos.

A quinoa tem de ficar macia e sem água.

Para servir, divida a bowl em partes iguais e disponha: a quinoa, a salada de agrião, o abacate fatiado e, por fim, ao centro, os cubos de atum e de salmão frescos envolvidos em sésamo. Passe com um fio de azeite, com os moinhos do sal e da pimenta e está pronta a servir.