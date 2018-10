Em Portugal, nem o 25 de Abril tinha acontecido ainda quando a apareceu o primeiro reality show de sempre (An American Family, 1973, EUA) e só muito depois, com as televisões privadas, é que chegaram. O primeiro foi o Big Brother, em 2000, na TVI, que teve um impacte tão retumbante que ainda hoje todos os acima dos 30 anos se lembram do Zé Maria e do pontapé do Marco na Sónia. O programa inverteu a liderança das audiências, destronando a SIC.





Embora o motivo de actualidade resida na estreia de um reality show na SIC (Casados à Primeira Vista), a estação nunca se ancorou no formato, preferindo os talents shows (Chuva de Estrelas, Ídolos e Factor X – que, aliás, a TVI também explorou, com várias edições de A Tua Cara Não Me É Estranha, Dança com as Estrelas e Masterchef).Enquanto na SIC houve apenas 13 reality shows em 26 anos, na TVI foram quatro vezes mais: 50 em 25 anos, incluindo aqui inúmeras repetições de formatos que na sua enorme maioria se resumiram a "fechar" pessoas num local (casas, quintas, quartéis, academias, circos, ilhas ou aldeias tribais no outro lado do mundo) e depois ver o que acontecia.Em 2002, a SIC ainda tentou um sucedâneo de An American Family (O Meu Nome é Ágata e Na Casa do Toy), mas não teve sucesso e a experiência de pôr câmaras atrás de uma personalidade ou família não voltou a ser testada cá, mesmo depois de em 2007 ter começado um êxito mundial chamado Keeping Up with the Kardashians.

Daqui se vê que os reality shows têm andado entre três variantes: fechar pessoas (melhor exemplo: Big Brother), seguir pessoas (melhor exemplo: as Kardashians) e tentar acasalar pessoas (o dating).



Veja toda a reportagem na revista SÁBADO nas bancas a 25 de Outubro, incluindo a análise de Pedro Boucherie Mendes, director de planeamento estratégico da SIC, e Eduardo Cintra Torres, ensaísta e crítico de televisão, sobre os novos caminhos dos reality shows e as polémicas com o Pesadelo na Cozinha e o Supernanny.