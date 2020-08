Daquela estrutura metálica e envidraçada, a esplanada Verbasco de apoio ao golfe, avista-se o mais famoso lote da Quinta da Marinha, em Cascais. Dentro de quatro anos – o prazo estimado para o final da obra –, o espaço ficará ocupado por uma mansão ainda maior do que as restantes. O primeiro andar terá vista frontal de mar, com desníveis e zonas mais ou menos recuadas. Os tons terra e terraços envidraçados vão jogar com a paisagem, em modo minimalista.



Por enquanto é só areia, numa área de 8.991m2. Os trabalhos decorrem lentamente, com a limpeza e escavação de um buraco para a garagem, constatou a SÁBADO ao longo das últimas semanas, a escassos metros da vedação de chapa verde que delimita o terreno. O dono tem 35 anos e origens humildes na Madeira, contrastantes com o tamanho da casa: chama-se Cristiano Ronaldo.



Há muito conhecido como um refúgio dos ricos e poderosos, começou como um sonho de Carlos Champalimaud e foi durante anos habitado por um grupo restrito de famílias. Nas últimas décadas, a área urbanizada cresceu e foi sendo ocupada por milionários que ali têm moradias de sonho, com o mar do Guincho à frente, a serra de Sintra à direita, e comodidades diversas como o hipódromo, os spas, campos de golf, de padel e de ténis.









