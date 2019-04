Tinham entre 18 e 38 anos e morreram na Revolução dos Cravos. No livro Esquecidos em Abril o jornalista Fábio Monteiro conta quem foram estas vítimas.



Nos 45 anos do Revolução dos Cravos falta um detalhe para a história estar completa: morreram seis pessoas na revolução. Afinal, não foi sem sangue. O jornalista Fábio Rodrigues conta quem foram e como vive a sua família no livro que é lançado dia 16 de Abril. Em Esquecidos em Abril, editado pela Livros Horizonte, temos o retrato das seis vítimas: João Arruda, Fernando Giesteira, José Barneto, Fernando Reis, António Lage e Manuel Costa.



O jornalista, de 30 anos, fez mais de 4 mil quilómetros para encontrar as famílias, que nunca se conheceram. É que, no meio do caos da queda da ditadura, nunca foi encontrado um culpado pelos disparos, nunca houve uma queixa contra os assassinos, nunca houve uma indemnização. "Nenhuma das famílias espera ainda uma compensação financeira. Mas queriam uma homenagem, um reconhecimento. Às vezes a morte pode ser menos letal que o esquecimento", diz.



