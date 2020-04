Quem é que o coronavírus ajudou no negócio? Um detetive privado

Desde que as medidas de confinamento devido à pandemia de covid-19 foram impostas na Suíça muitos trabalhos ficaram em risco. Mas para um requisitado detetive privado as consequências da pandemia não se fazem sentir e os clientes começaram a aumentar, desde uma mãe a controlar os hábitos sexuais do ex-marido para proteger o filho asmático a um reformado frustrado com uma vizinha que fala muito alto nas videochamadas que faz à noite ou ainda uma mulher furiosa com os vizinhos de baixo que fazem festas em casa.

Christian Sideris é o fundador da Seeclop, uma agência com seis detetives com sede em Genebra. Disse à Reuters ter recusado quase todos os casos, mas assume que aumentaram os pedidos devido ao confinamento.

"Temos muitos casos destes porque as pessoas estão confinadas e umas em cima das outras o dia todo", explicou. Por norma, casos deste género só surgem duas a quatro vezes por ano. Agora, passaram a surgir duas vezes por semana.

O único destes três casos que Sideris aceitou foi o da mãe com um filho asmático. Depois de uma semana a seguir o pai, descobriu que o homem tinha vários encontros com mulheres apesar das restrições impostas devido ao novo coronavírus – o que pode ser usado pela mulher na disputa pela custódia da criança.

"Em tempos normais, não existe um juiz que pergunte sobre as amantes ou sobre a distância que mantém de outras pessoas. Mas estes não são tempos normais", contou o detetive.