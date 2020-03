na?Escola Superior de Música?de Lisboa, onde ainda estuda.







Ser "muito má a matemática" tornou a experiência de assistir ao desenrolar da votação do Festival da Canção 2020, em Evóra, "péssima" para Elisa. Mas o esforço valeu a pena: a jovem natural da ilha da Madeira. de 20 anos, foi a vencedora da 54ª edição do concurso ao interpretar Medo de Sentir, música composta por Marta Carvalho.Aos jornalistas, assumiu que o triunfo é "um sonho tornado realidade". A música sempre foi uma paixão e tinha apenas sete anos quando começou a entrar em festivais no arquipélago. Segundo a RTP, a partir dos 13 anos participou inclusivamente em espectáculos transmitidos pela televisão pública da Madeira.Foi dois anos mais tarde que tentou, pela primeira vez, dar asas maiores ao seu sonho: particiou na sexta edição do programa televisivo de talentos musicais Ídolos, transmitido pela SIC, mas apesar de ter passado a fase de castings, não chegou às galas em direto.Aos 17 anos, frequentou o curso de Jazz no Conservatório da Madeira e, um ano depois, entrou

Elisa beneficiou dos pontos acumulados pelas votações das regiões e do público - vencendo esta última - para garantir quer representa Portugal na edição de 2020 da Eurovisão, em Roterdão, nos Países Baixos. Apesar de desconhecida do grande público, bateu aqueles que eram tidos como os dois grandes favoritos. O segundo lugar do Festival da Canção 2020 foi atribuído a Bárbara Tinoco e o terceiro lugar foi parar às mãos de Filipe Sambado.

Conan Osiris, vencedor do Festival da Canção em 2019, também subiu ao palco no Coliseu Rondão Almeida, tendo interpretado o tema Telemóveis, com que viajou até Israel. Aos jornalistas, Elisa assumiu que foi "incrível" receber o galardão das mãos do vencedor do ano transato.

Portugal só venceu a Eurovisão uma vez, em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e escrito pela sua irmã, Luísa Sobral.