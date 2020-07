Quem é Diogo Faro, o pugilista digital

Queremos começar por falar contigo sobre esta ideia de mazelas que vamos acumulando quando tentamos defender alguns ideais. Foi isso que nos fez querer tirar estas fotografias num combate simulado. Como vives com o ódio, que é expresso diretamente contra ti e enche muitas vezes as tuas caixas de comentários nas redes sociais?

Sinto que tenho as costas largas no sentido em que tenho uma família e amigos incríveis. No que diz respeito a estes meus valores que partilho, é impossível eu estar errado. Eu só defendo que toda a gente merece ser feliz. Acredito nos direitos LGBTQI+, na igualdade de género, no antirracismo e na luta contra a xenofobia. É impossível alguém dizer que isto está errado, por mais que me odeiem. No entanto há críticas que me fazem e que sinto que são bem feitas. Agora o ódio quando vem de racistas, fascistas ou homofóbicos, não me afeta.

Consegues desligar o teu corpo disso ou trancas a porta à noite?

A maior parte das vezes consigo, não posso dizer que sou o super-homem e nada me afeta... Na internet tudo dura sempre mais ou menos dois dias, e se às vezes faço uma crónica mais dura sobre o machismo ou racismo, há dias em que as mensagens podem mexer comigo, por mais que eu acredite no meu trabalho de comediante que defende um ponto de vista.

