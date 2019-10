Queen juntaram fãs de todo o mundo para recriar Bohemian Rhapsody

Para celebrar o recorde batido por Bohemian Rhapsody, que se tornou no primeiro vídeo feito antes de 1990 a chegar aos mil milhões de visualizações no YouTube, os Queen pediram ajuda aos fãs. E cerca de 10 mil pessoas, de 120 países, responderam. O resultado pode ver-se em três vídeos.





Para três temas da banda - Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now e A Kind of Magic - foram feitos novos videoclipes. O primeiro tema foi cantado e tocado por centenas de fãs, o segundo dançado e o terceiro conta com desenhos e animações."Estou feliz por se terem juntado a nós. Sejam bem-vindos", disse o baterista Roger Taylor em comunicado citado pela Rolling Stone. "É das coisas mais recompensadoras que pode acontecer a um artista: ver que o nosso trabalho inspirou gente de todo o mundo a criar as suas próprias performances, e a sua própria arte visual, é entusiasmante", afirmou o guitarrista Brian May.Veja os vídeos: