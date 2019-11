A presidente-eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entra em funções dia 1 de dezembro mas entrou nos holofotes da Alemanha e do mundo em 2008, quando, numa presença num programa de entretenimento, foi ajudada pelo ator australiano Hugh Jackman.

Situação confusa? Von der Leyen, na altura ministra dos Assuntos de Família de Angela Merkel, foi convidada a participar no concurso televisivo "Wetten Dass" (Apostas Que, em tradução para português) da estação ZDF. O programa, o mais visto em toda a Europa aos sábados, tinha como objetivo apostas.

Convidados famosos tinham de adivinhar o resultado de cada segmento e oferecer uma aposta. Caso perdessem, tinham de fazer algo humorístico ou humilhante. Nesse mesmo programa estavam convidados como os atores australianos Hugh Jackman e Nicole Kidman e o campeão britânico de Fórmula 1, Lewis Hamilton.





Durante o programa, a ex-ministra da CDU já tinha tentado "flirtar" com Jackman, que havia sido recentemente considerado o "Homem Mais Sexy do Mundo" pela People, ao pedir para se sentar ao seu lado no sofá.

O desafio de Ursula consistia em apostar quantos pinos Denis, uma criança do terceiro ano da primária, conseguiria fazer num minuto para dentro de um ecoponto azul – um caixote de lixo para o papel que estava vazio. A agora presidente-eleita apostou em 15 e, depois de o jovem completar o desafio, a política alegremente subiu ao ecoponto com o rapaz. Caso Denis não completasse o desafio, Ursula era obrigada a pedir a eleição do Partido A Esquerda, o Linkspartei.

Dentro do ecoponto, Ursula e Denis foram levados pelo apresentador do programa, o veterano Thomas Gottschalk, até perto do sofá. "Mas como vão sair agora", perguntou.

Eis que aparece o "verdadeiro cavalheiro", Hugh Jackman, pronto a resgatar Ursula, levando-a ao colo –como uma noiva - de volta ao sofá. "Maravilhoso", exclamou a próxima presidente da Comissão Europeia. Em reação, o apresentador apenas disse: "Senhores, podemos todos ir para casa. Hugh Jackman pode ficar sozinho agora."