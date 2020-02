ePaper ou encontre-o nas bancas a 12 de fevereiro de 2020.

Aos 10 anos, quando mudam de escola e de rotinas, começam os pedidos. Muitos pais resistem, mas dar um telemóvel passa a ser um sonho para os miúdos. Como foi o caso de António Santos quando fez anos que recebeu um Huawei P Smart. Adicionou contactos da família, instalou os jogos Brawl Stars e Clash Royale e entrou no WhatsApp . "Na primeira semana só enviava mensagens de voz, achei curioso", conta a mãe, Maria. No grupo que tinha com os amigos, chegava a gravar e a enviar vários áudios seguidos. "Ele enviava mais de 10, os colegas outras tantas cada um. Era uma cacofonia, ouviam-se mensagens sucessivas no quarto dele e ele a falar também para o telemóvel. Parecia que estava uma conference call a decorrer".Na escola que frequenta, na Venda do Pinheiro, os aparelhos têm de estar em silêncio durante as aulas e há quem fique tão ansioso que até ao almoço tem de jogar. A dependência destes aparelhos deve ser controlada pelos pais e há alguns sinais de alerta que podem denunciar o uso excessivo. "Uma criança ou jovem que passa a relacionar-se menos, a isolar-se no quarto, a esconder coisas, a não querer estar com os amigos. Além disso, se for apanhado a mentir ou a usar as redes sociais ou Internet fora de horas, também é um sinal de preocupação. Os pais devem estar atentos se passa a ter dificuldade de atenção, a controlar os impulsos e se tem muitas alterações de humor", alerta a psicóloga Joana Louro Próspero.Em casa de António, o telemóvel é desligado às 21h30. Os pais recorrem ao Family Link do Google para terem algum controlo sobre o que o filho faz ou vê. "Quando quer instalar alguma coisa, nós é que temos de pôr um código", diz Maria.