Drake foi o artista mais ouvido da última década na plataforma de streaming Spotify e "Shape Of You", de Ed Sheeran, a música mais ouvido dos últimos anos. Ao todos, de acordo com dados da empresa sueca criada em 2006, o artista de hip-hop canadiano arrecadou mais de 28 mil milhões de streams - a quantidade de vezes que utilizadores reproduziram músicas suas.



A música mais ouvida de Drake, "One Dance", foi a segunda mais ouvida da década entre 2010 e 2019, com 1,7 mil milhões de reproduções, mas ficou bastante longe da líder da tabela, que conseguiu 2,4 mil milhões de reproduções.



No ano de 2019 que está prestes a terminar, música mais ouvida foi "Señorita", de Camilla Cabello com Shawn Mendes, que, apesar de ter sido divulgada apenas em junho, conta já com mil milhões de reproduções. A segunda da lista, "Bad Guy" de Billie Eilish, conta com 900 milhões.



De resto, o álbum de estreia de Eilish, "When We All Fall Asleep Where Do We Go" foi também o mais ouvido do ano que ainda não acabou - a primeira vez que uma mulher liderou a tabela de álbuns mais vendidos do ano.



O artista mais ouvido do 2019 foi Post Malone, seguido de Billie Eilish, Ariana Grande, Ed Sheeran e Bad Bunny. A juntarem-se a Ed Sheeran e Drake na lista de artistas mais ouvidos da década 2010-2019 estão Post Malone, Ariana Grande e Eminem.