Um vinho de pura raça alentejana

O trabalho de Domingos Soares Franco, criar vinhos com carácter, é também a sua paixão – e pode vivê-la em pleno, sendo ele da família proprietária da José Maria da Fonseca, com um historial de séculos e muita vinha própria, não só na Península de Setúbal, sua casa-mãe, mas também no Alentejo. Não admira que a sua assinatura venha em tantos vinhos de referência, seja os da sua Coleção Privada, com monocastas surpreendentes, em moscatéis premiados ou marcas populares como Periquita ou João Pires.

A experiência de décadas leva-o a opções certeiras: não lança vinhos "à maluca", apenas os afinados e bem equilibrados, que mostrem no seu aroma e corpo o terroir de onde vêm. O mais recente caso chama-se Monte da Ribeira, vindo da herdade homónima de 72 hectares, em Reguengos de Monsaraz, com vinhas velhas, algumas sexagenárias.

O tinto, das castas Aragonês, Trincadeira, Syrah e Alicante Bouschet, da colheita de 2018, é frutado e tem notas leves da madeira de carvalho onde estagiou, lembrando baunilha, figos e menta, a reforçar a frescura que também se sente no paladar. De taninos suaves, escapa à robustez típica dos alentejanos de fruta muito madura, sem ainda assim deixar dúvidas quanto à sua proveniência: a textura aveludada e a doçura estão lá.

Também um puro alentejano é o Monte da Ribeira branco, da vindima de 2019, combinação elegante das castas Antão Vaz e Verdelho, com um toque da internacional Sauvignon Blanc a acrescentar notas tropicais a um bouquet mineral mas bem estruturado: é daqueles brancos que dão para guardar e só beber, com evolução interessante, no próximo verão.



A autenticidade e carácter da região são evidentes, mas estes Monte da Ribeira têm características que os vinhos feitos na centenária Adega José de Sousa – que a família Soares Franco adquiriu em 1986, para cumprir o sonho antigo de produzir grandes vinhos alentejanos, recuperando técnicas ancestrais como o ripanço e a talha – não costumam ter: os Montado e Ripanço têm mais músculo (dos taninos) e os José de Sousa, José de Sousa Mayor, J de José de Sousa e Puro Talha (branco e tinto) são de outro campeonato, o do barro, que acrescenta dimensões ao vinho.