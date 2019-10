O copywriter Tomaz Castelão colocou centenas de posters por Lisboa, com mensagens que questionam a relação das pessoas com a tecnologia. A ideia está dentro do projeto Online l Offlife, com o conceito de fazer um "ato de vandalismo com significado".

"O objetivo era fazer com que as pessoas comparassem as suas vidas reais com as virtuais, provocando um debate saudável sobre o assunto e levando as pessoas a ver que o seu vício na tecnologia (em particular tecnologia móvel) as impede de viver as suas vidas ao máximo: ricas em conexão humana, e no momento", explica o autor no site oficial.

Os posters e um vídeo têm como base factos reais, retirados de artigos e publicações de uma empresa britânica de "detox técnologico" – Time to Log Off. Alguns dos factos são que 34% das pessoas verificaram o Facebook nos últimos dez minutos, as pessoas passam uma média de um dia por semana online e 46% dos americanos dizem que não podiam viver sem os seus telemóveis.





Existem 12 posters diferentes nas ruas de Lisboa e alguns dizem: "Tu já escreveste 234,675 mensagens mas nenhuma carta na tua vida"; "Tu já escreveste ‘Eu amo-te’ mais vezes do que disseste"; "Tu sorris mais vezes para ‘selfies’ do que para pessoas" e "Tu já leste mais publicações das redes sociais do que páginas de livros".