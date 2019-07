Profissão: guardador de lugar

Este negócio indignou a congressista Alexandria Ocasio-Cortez, que ficou chocada ao saber que as intermináveis filas são compostas por pessoas que estão ali a guardar o lugar a outras que lhes pagam.



A democrata considerou a situação "lamentávell" e até tweetou, em fevereiro, uma fota de gente "acampada"numa fila para uma audiência sobre serviços bancários para negócios relacionados com a canábis.

Vestidos com equipamentos de ciclista, alpercatas e bonés dos Yankees, estão agarrados aos telemóveis enquanto fazem longas filas à entrada do congresso norte-americano, em Washington. A maior parte daquelas pessoas não está interessada nos temas que ali vão ser discutidos. Estão apenas a guardar o lugar para alguém e fazem disto um modo de vida. São desempregados, reformados e alguns sem-abrigo, que recebem entre 30 e 48 dólares por hora (€26 e €42). Minutos antes do início das sessões, o cliente é avisado para ir para a fila, terminando assim o serviço do tarefeiro. Se a moda pega por cá, haver+a muita gente a faturar nas filas das lojas do cidadão.Esta espécie de "indústria caseira" surgiu nos EUA há vários anos e continua em expansão. A Linestanding.com é uma das empresas pioneiras neste serviço e no site garante ser "líder no negócio das filas de espera do Congresso desde 1985".As audiências no Congresso são abertas ao público, mas as salas nem sempre têm espaço para acolher todos os interessados e por isso só entram os primeiros a chegar. Quem pode pagar por um lugar na fila, está garantido.