Capa n.º 788

A psiquiatra do Instituto Português de Oncologia, em Lisboa, diz que a maior parte dos casos de depressão surgem um ano após o diagnóstico. E que muitos sobreviventes ficam com défices cognitivos. Lúcia Monteiro, diretora do Departamento de Oncologia Psicossocial do IPO Lisboa, onde foi criada a primeira consulta de OncoSexologia diz que existem consequências dos tratamentos que resultam num défice cognitivo. Mas também há sequelas sexuais, explica-nos Lúcia Monteiro, a psiquiatra que ajuda os doentes e os sobreviventes a criarem estratégias e a adaptaram-se a uma vida que mudou.Quando a pessoa recebe a notícia, está focada no tratamento, não há tempo para mais nada. Recebemos a maioria das pessoas na consulta de psico-oncologia já numa fase de sobrevivência. As pessoas tiveram uma atitude de combate no tratamento, estavam focadas em comer bem, em seguir os tratamentos. Tudo isso é pragmático e funcional. De repente, quando terminam, descompensam e muitas vezes têm uma depressão retardada. Porque ao retomarem a sua vida, sentem-se diferentes.Sim. E muitas vezes sentem que não são capazes de reassumir os papéis que tinham. Por vários motivos não o podem fazer. Quer seja por razões funcionais, porque têm uma dor crónica ou um braço inchado, ou simplesmente porque se acham diferentes e não conseguem assumir aquela função. Até porque cognitivamente estão um bocado deficitárias.Pode. Passam a ter dificuldade no multitasking, em fazer aprendizagens rápidas. É o chemobrain, um termo americano, porque são conceitos recentes e nos Estados Unidos existem muitos sobreviventes. É o termo que designa o impacto da quimioterapia ao nível cognitivo e que evoluiu para o cognitive impairment – a deficiência cognitiva consequente a toda a experiência oncológica.