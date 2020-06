Benjamin Smith e Marcus Ellis, dois amigos de Nova Iorque, decidiram apelar ao diálogo no seu bairro depois da morte de George Floyd - que desencadeou protestos nacionais e internacionais. Com cartazes, "Negro ou branco, relaxa e bebe uma cerveja", os amigos colocaram cadeiras num jardim, abriram cervejas e convidaram outros para conversar.Para os homens, a morte do cidadão afro-americano às mãos da polícia foi um sinal de alerta. "Eu luto por uma América livre. Quando ouvi sobre a morte de George Floyd, chateou-me muito. Não é por isso que eu luto", disse à CBS o fuzileiro Benjamin Smith."As pessoas têm o direito a protestar, têm o direito de partilhar a sua voz, mas há uma forma correta e uma forma errada", defendeu Ellis.Assim, os amigos decidiram começar algo "pequeno mas poderoso", segundo a CBS. A ideia começou a ser partilhada nas redes sociais e os homens receberam centenas de reações. "É muito bom sentirmos que estamos a ter um impacto na comunidade", afirmou Smith.