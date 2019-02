O comunicado foi enviado em finais de 2017 para toda a rede interna da Associação Jardins Escolas João de Deus (AJE JD). Tinha como título Salvemos a Casa-Museu João de Deus – Lisboa e o presidente referia que o Patriarcado de Lisboa, proprietário do imóvel, ia colocá-lo à venda, "o que terá como consequência o encerramento daquele espaço, pleno de história e cultura". O comunicado terminava com um apelo emotivo: "Neste momento de desespero, em que lutamos contra o tempo, voltamos a apelar à generosidade de todos." E mais à frente: "Para donativos, indicamos abaixo os dados para faturação." Seguia-se o IBAN da AJE JD.O imóvel foi vendido a 16 de fevereiro de 2018 por 1.200.001 euros, pagos com um cheque da CGD datado de 8 fevereiro. Alguns meses depois, o prédio que António Ponces de Carvalho queria salvar foi colocado à venda na Remax. Preço: 1.960.000 euros. Já foi reservado por um interessado.

