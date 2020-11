Ainda falta um mês até ao Natal mas para Francisco Antunes já não restam dúvidas. O antigo diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital de Santa Maria e professor catedrático aposentado da Faculdade de Medicina de Lisboa já sabe que este ano, sem a companhia dos seus netos, de 10 e 13 anos, este será um Natal mais pobre. Até porque já não os vê desde setembro, quando regressaram à escola.



"Face a esta situação que se arrasta há já algum tempo, e apesar de todas as medidas já tomadas, não vai haver condições para reuniões familiares na altura natalícia", considera Antunes. "Como dizia o Sr. Primeiro Ministro, seria muito estranho se as medidas de emergência não estivessem implementadas no Natal".



O infecciologista vaticina ainda igual destino para as habituais festas de Ano Novo, mas não se diz pessimista, apenas realista: "O vírus está a circular na comunidade. Há dificuldade em controlar estas cadeias de transmissão, e a maioria não está identificada. Não podem haver deslocações nem festejos porque duas pessoas próximas uma da outra já representa uma situação de risco, sobretudo em lugares fechados como restaurantes, bares ou cafés, onde a utilização de máscaras é mais difícil."



Basta falar um bocado mais alto, uma gargalhada ou cantoria para o vírus se transmitir em locais fechados. Ao contrário do que se julgava no início da pandemia, não é apenas através de gotículas, a curta distância e por transmissão direta que o vírus se propaga. Hoje sabe-se que o vírus se forma em aerossóis que podem "permanecer no ar durante horas" se os lugares não forem arejados, aponta o especialista.



"Conheço vários casos em que as transmissões se processaram numa proximidade entre duas pessoas num local fechado. Tem de haver ar a circular, e não é o do ar condicionado; estou a falar de janelas abertas. E isto não é só nos restaurantes, é também nas escolas, nos lares, porque a proximidade entre pessoas é de grande risco", enfatiza. Daí que se duas pessoas em proximidade é um problema, "três já é uma multidão".



Como é que se festeja o Natal em família, e em segurança, nestas circunstâncias?

Francisco Antunes é taxativo na resposta: "Se pretendermos festejar o próximo Natal, e por próximo não me refiro a este mas ao de próximo ano, temos de esquecer o deste. Precisamos de esquecer este Natal para salvar o de 2021."



A esperança deste especialista é que no próximo ano existam vacinas aprovadas e seguras, porque a tempo do Natal 2020 é impossível que elas apareçam. O problema virá depois: "Não basta existir, é preciso que a vacina chegue cá. Vai ser preciso planeamento. É preciso que seja distribuída e depois que a maioria da população aceite ser vacinada.E as primeiras doses serão sempre aplicadas a profissionais de saúde, a pessoas idosas ou com complicações que aumentam o risco, como diabetes, doenças com insuficiência respiratória ou patologia cardiovascular. Além que desconhecemos o tempo de eficácia desta primeira geração de vacinas… Por isso estas medidas chamadas não-farmacológicas, de prevenção, vão manter-se mesmo para lá das vacinas. Isto não se vai resolver apenas com as vacinas, isso posso garantir-lhe hoje."



O médico Jaime Nina é ligeiramente mais optimista, pelo menos em relação à vacina - aliás vacinas, no plural. Ainda assim, este especialista graduado em doenças infecciosas no Hospital Egas Moniz não acredita que haja uma vacinação mais acelerada da população antes dos primeiros meses de 2021. "As vacinas parecem prometedoras. Portugal, do ponto de vista diplomático, mexeu-se muito bem. Foi um dos promotores - com o apoio da Angela Merkel e de Emmanuel Macron - para que a compra das vacinas fosse feita de forma centralizada e distribuída a cada país da União Europeia conforme a sua população."



Assim, assegura Nina, Portugal vai receber pelo menos 16 milhões de doses. Claro que se forem precisas duas doses por pessoa, será insuficiente para vacinar toda a população. "Não será o suficiente para acabar com o vírus, mas dará para acabar com a pandemia e sobrarem só alguns números residuais..."



O Natal em casa dos especialistas em infeciologia

Ambos os especialistas com que a SÁBADO falou mostraram-se convictos de que será apenas uma questão de tempo até o "Natal ser cancelado", com novas medidas de emergência que restrinjam a circulação e mantenham as pessoas nas suas casas.



Mas independentemente do que vier a ser anunciado, quer Francisco Antunes quer Jaime Nina já têm as suas noites de Consoada planeadas. Perguntámos, por isso, como será o Natal na suas casas neste ano de pandemia, que cuidados especiais vão ter com as suas famílias e o que recomendam aos portugueses.



Prof. Dr. Francisco Antunes

"Este ano não vou ter um Natal com os meus netos. Não virão à minha casa nem eu irei à deles porque a situação atual é idêntica à que vamos viver daqui a um mês. Enquanto este vírus tiver a intensidade que tem hoje, é preciso manter o distanciamento. Isto não é ser restritivo, é ser realista. Se assim não for, haverá contágio dentro das próprias famílias. Quanto à minha Consoada, será passada com cautelas (casa arejada, janelas abertas apesar do frio…) com a família com que coabito, ou seja a minha mulher e o meu filho mais novo."



Para o antigo diretor do serviço de doenças infeciosas do Hospital de Santa Maria, estes cuidados nem sempre são recebidos com a seriedade que mereceriam. O problema desta pandemia, explica, é tratar-se de um vírus extraordinariamente benigno para com as pessoas saudáveis. "Um indivíduo saudável com este vírus praticamente não adoece. O problema é para as pessoas nos grupos de risco: diabetes, doenças renais, doenças do sistema nervoso central ( demência, alzheimer), isso é que mata as pessoas. É como o apertar do gatilho. O vírus aperta o gatilho mas só mata se já lá estiver a bala."



Dr. Jaime Nina

"O ideal seria o Natal ser passado só entre famílias nucleares, para não colocar os avós em perigo. Contudo quem for passar o Natal com a família alargada deveria fazer antes um isolamento de 14 dias, o que é muito difícil para quem faz uma vida ativa, a trabalhar, a usar os transportes públicos, a fazer compras no supermercado." Para o médico especialista graduado em doenças infecciosas no Hospital Egas Moniz é necessário reforçar a ideia de que "passar o Natal com os avós significa pô-los em perigo".



"A minha festa de Natal em família é com os filhos e genros - "ou candidatos a genros" -, todos juntos em casa", conta Jaime. Este ano não vai ser assim, lamenta. "A minha filha mais velha está em Inglaterra e vai passar o Natal com o namorado. O meu filho vive perto de nós. Na Consoada provavelmente não virá cá, mas espero que no Dia de Natal estejamos um pouco juntos, todos de máscara. Não é para eles não me infetarem mas para não ser eu a infectá-los, que eu como médico do serviço de infecciologia estou na linha de frente de contágio. Ainda na sexta tive um doente com covid à minha frente. Mas esse não me preocupa, quem me preocupa são os não sabem que têm a doença, que pensam que é só uma tosse e depois não é."



Uma alternativas tecnológica

Jaime Nina propõe um Natal mais tecnológico para compensar a falta de proximidade, "É evidente que será um Natal muito pobre, mas use-se o Skype, o Zoom ou simplesmente o telefone para dar um beijinho à família." Para a troca de prendas sugere os Correios, e concorda com a posição de Francisco Antunes de que é necessário implementar os teste de antigénio, mais rápidos e muito mais baratos, e testar cada pessoa pelo menos duas vezes por semana.



A Missa do Galo

Para Antunes não há distinção entre ajuntamentos familiares em casa ou noutros locais fechados como igrejas. "Em relação à Missa do Galo, pode sempre realizar-se à distância. Não tem problema nenhum, desde que não confira risco de transmissão entre pessoas." Já Nina considera que a Igreja Católica tem apoiado as medidas de confinamento e que as igrejas, na verdade, "desde que não haja cantos públicos, são um local relativamente seguro porque as mais tradicionais são antigas e têm um teto muito alto."



E sair para ver as decorações e luzes de Natal?

"Só vejo algum perigo pelo potencial de ajuntamentos", adverte Antunes, "mas é de incomparavelmente menor risco. Todavia, continua a ser preciso manter a distância, porque embora não se formem aerossóis, há o risco de transmissão directa."