Inês (Mathgurl no Youtube) tem mais de 51 mil subscritores e está a lançar um livro. Estará presente na Comic Con, que arranca hoje

Lamborghinis e cabras que se escondem atrás de portas de hotel, apostas com caipirinhas grátis ou indecisões na escolha de sabores na montra da gelataria. Todas as situações têm algo improvável em comum – os problemas de matemática. Em Desafios Matemáticos que te vão Enlouquecer (Manuscrito) Inês Guimarães apresenta 51 desafios que partem de simples situações do dia-a-dia. O livro vem no seguimento do sucesso do canal de Youtube, Mathgurl, onde apresenta problemas, teoremas e personalidades da matemática de forma leve e descontraída. Com mais de 51 mil subscritores, o canal ultrapassa os 1,5 milhões de visualizações.

E há mais: tem uma medalha de prata, vencida nas Olimpíadas Portuguesas de Matemática, já escreveu um conto infantil (A Terra da Mentemática) e passou por duas conferências TED – primeiro em Guimarães, depois em Figueiró dos Vinhos. Estará presente na Comic Con Portugal, que arranca hoje, dia 6 de Setembro. Vai explicar porque é que "A Matemática é um superpoder" no domingo, dia 9.





Mas rebobinemos um pouco. Tudo começou com alguma inquietude. Inês tem 20 anos e decidiu criar o canal quando tinha apenas 17. Interessada por desafios e problemas matemáticos sempre foi a aluna disponível para fazer vídeos e a apresentações à turma: gostava de comunicar e explicar a disciplina. "Sentia que havia coisas tão fixes, interessantes, que provavelmente muita gente não conhecia e, se calhar, eu podia transmiti-las de maneira diferente" diz à SÁBADO. Assim que, rapidamente, este nervoso miudinho de fazer algo único rapidamente se transformou na Mathgurl, projecto no Youtube.

É lá que fala sobre "senos, cossenos e o CAR@$&%", "o número PI e as melhores PI-ADAS", "a sequência de Fibonacci" ou o "paradoxo da melancia." Ora se disfarça, ora força voz aguda ou grave, arregala os olhos ou faz danças estranhas. É Inês que faz tudo: prepara os guiões, os temas e as diversões que aparecem pelo meio. Vai tendo o apoio de amigos e familiares que muitas vezes são também críticos, explica: "Dão-me algumas sugestões. A minha mãe, por exemplo, preocupa-se que tenha boa imagem ou que não use camisolas que estejam rotas [risos]."

A maioria dos subscritores que seguem a youtuber portuguesa são brasileiros, conta-nos. Tudo porque ainda no início do canal, um professor brasileiro, na altura com mais de 200 mil subscritores decidiu partilhar o projecto Mathgurl com os seus visitantes – "fiquei com mais 200 subscritores numa noite só", conta. Assim que tem muitos fãs do outro lado do Atlântico e quanto às idades estão maioritariamente entre os 24 e os 35 anos e a faixa etária que vem logo a seguir é dos 18 aos 24 anos. E continua à procura de outros discípulos. "Por algum motivo custa-me imenso chegar aos estudantes portugueses. Ainda não temos muito a moda dos vídeos educacionais."





Bicho de sete cabeças?

O desafio do livro acontece 2015, quando recebe uma mensagem no Facebook da editora Manuscrito: "Tinha ido visitar o meu irmão à Holanda e estávamos num jantar de família. Fiquei mesmo ‘ó meu deus’ – tinha apenas 800 subscritores naquela altura."

A ideia inicial era ligeiramente diferente, explica: "Queria fazer um manual completo da matemática que conseguisse abordar tudo de forma simples mas apercebi-me que não tinha credibilidade para fazer isso." Por isso se foram alinhavando os 51 problemas matemáticos que todos conseguimos enquadrar no dia-a-dia. "Está escrito de forma descontraída, com linguagem actual e piadas. Quis que se notasse que sou eu a escrever. Acho que quase que se ouve o meu sotaque [risos]." O livro está indicado para maiores de 12 anos mas Inês relembra que estas histórias que dão que pensar são também para adolescentes e adultos: todos se vão sentir desafiados.

A iniciar o terceiro ano da licenciatura em matemática, na Universidade do Porto, Inês garante que ainda existem muitas ideias erradas associadas à disciplina. "A ideia de que a matemática é difícil ou de que é um bicho-de-sete-cabeças…e de que quase é fixe não gostares de matemática." A Mathgurl existe para contrariar estas ideias: para perceber porquê clique no vídeo (em cima) e aprenda o que é o Teorema de Pick.