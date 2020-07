#BREAKING Police search garden allotment in Germany in Madeleine McCann case: prosecutors pic.twitter.com/uoH1BEYHgE — AFP news agency (@AFP) July 28, 2020

Na Alemanha, a polícia está a realizar buscas num lote jardim em Hanover ligadas ao desaparecimento de Madeleine McCann.Maddie desapareceu em Portugal no ano de 2007 e, este ano, Christian Brueckner foi indicado como suspeito do caso.A AFP confirmou as buscas junto dos procuradores.Segundo os media britânicos, Brueckner foi condenado duas vezes em Hanover: uma vez em 2010, por falsificar documentos; e outra em 2013, por roubo.