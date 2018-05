Também se encontram indicadores de melhoria, como por exemplo, o facto de cada vez mais famílias conseguirem fazer férias fora. Desde 2010 que não se registava um valor tão baixo de pessoas que não tem

capacidade para ter uma refeição de carne, peixe (ou equivalente vegetariano) pelo menos 2 em 2 dias - o valor mais baixo desde 2010, 3%.

capacidade para pagar uma semana de férias por ano fora de casa (44,3%). De notar ainda a redução do número de pessoas que não tem

Rendimento médio subiu

Um dos pontos positivos é o facto do rendimento das famílias ter aumentado. Em 2013, registou-se um dos valores mais baixos - 9.937 euros - que em três anos subiu para 10.863€. Mas ainda está longe do ano de 2009, quando se situava nos 11.509€

Quando comparamos os valores com os da União Europeia, podemos concluir que em 2015 (último ano registado no Eurostat) as famílias portuguesas recebiam menos do que a maior parte dos países. Ou seja, o rendimento médio mensal por adulto era de 880 euros, o que correspondia a cerca de 56% do valor médio da UE (1.573 euros) e a 51% do valor médio dos países da zona euro (1.728 euros).

Melhora a situação das crianças

Um dos grupos mais vulneráveis a situações de pobreza são as crianças e jovens, por isso os dados do INE revelam novos dados de análise. Carlos Farinha Rodrigues indica que "a proporção de crianças e jovens vivendo em situação de pobreza atingiu, em 2016, o valor de 20,7%. Este valor é particularmente significativo por diversas razões: em primeiro lugar, porque representa o valor mais baixo registado neste indicador desde o início da presente série publicada pelo INE desde 2003. Em segundo lugar, porque as crianças e os jovens foram o grupo etário mais afetado pelo agravamento dos diversos indicadores de pobreza ocorrido entre 2010 e 2013."