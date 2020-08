ePaper ou encontre-o nas bancas a 12 de agosto de 2020.

Em tempos de pandemia, há muito quem não arrisque nas viagens e prefira passar as férias e os fins de semana em casa. Contudo, mesmo esses não resistem aos apelos do verão: o calor pede mergulhos, ar livre com sombras, bebidas frescas e comidas leves, mas como as praias da Grande Lisboa estão invariavelmente com os painéis no vermelho, a indicar lotação plena, é preciso procurar alternativas seguras.A pensar nelas, fizemos uma seleção de sete piscinas Clean & Safe abertas a todos, em hotéis e não só, na capital e ao seu redor: há unidades de luxo, outras mais modestas, mas todas têm oferta gastronómica adaptada ao verão, baseada na frescura.