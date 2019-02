Um piloto da companhia aérea, com mais de 20 anos de experiência, foi filmado pelo co-piloto a dormir no cockpit durante um voo.

Weng Jiaqi, um piloto da China Airlines, com mais de 20 anos de experiência, foi filmado pelo seu co-piloto a dormir no cockpit durante um voo, de acordo com o Daily Mail.

O vídeo surgiu na Internet apenas alguns dias depois dos pilotos da China Airlines terminarem uma greve de sete dias, iniciada por demasiadas horas de trabalho que os levam a sentir fatiga extrema, defendem.

Embora não se saiba quando o caso ocorreu, a China Airlines comunicou que o piloto recebeu "um castigo adequado".

As normas dizem que os pilotos podem dormir no cockpit em voos mais longos no que é conhecido como "descanso controlado", mas normalmente o procedimento seria feito com o assento puxado para trás e o piloto longe do painel de controlo.

O Departamento de Aviação Civil de Taiwan defende que se os pilotos voarem por mais de 12 horas, devem ter direito a pelo menos 24 horas de folga.

A inédita greve de sete dias terminou oficialmente na quinta-feira passada, depois da companhia aérea e a União de Pilotos de Taoyuan assinarem um acordo que abordava as reclamações sobre excesso de trabalho e fadiga de pilotos após quatro rodadas de negociações.