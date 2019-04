A carregar o vídeo ...

Imagine um tipo que aparece encapuzado no meio da rua e aborda um senhor para lhe pedir "uma informaçãozinha": "Sabe se há alguma joalharia aqui perto?" O transeunte, de boné na cabeça e jornal dobrado no braço, responde castiço, sem hesitar: "Há para aqui várias, pá! Você vai em frente... Está a ver aquelas árvores, você vai em frente, depois corta, logo no cruzamento vê ali uma de categoria."Quem é este homem que há dois anos aborda pessoas na rua com perguntas estranhas, repetições de expressões e entrevistas esdrúxulas?

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 4 de abril de 2019.



Relacionado YouTube: A moda de enganar os seguidores para ganhar likes Sabe o que o seu filho, tipo, anda a ver, tipo, no YouTube? A febre das séries originais chegou ao Youtube Premium Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.