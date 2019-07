Em São Francisco, nos EUA, há quem esteja contra a construção de um novo refúgio para os sem-abrigo da cidade. Alguns cidadãos locais lançaram na GoFundMe – uma plataforma para angariar fundos - uma campanha de financiamento com o objectivo de impedir a edificação do abrigo.

Mas a ação não se ficou por aqui. Foi apresentada uma acção judicial contra a cidade e a comissão de terras do estado da Califórnia, na qual são afirmados os efeitos negativos do projecto para o meio ambiente. "Este projecto vai ter um impacto significativo no meio ambiente devido às circunstâncias e ao facto de atraírem mais pessoas sem-abrigo, drogas, crime, emergências diárias, micção e defecação publica, entre outras perturbações", afirma a acção judicial, citada pelo The Guardian, numa tentativa de empatar o progresso do projecto.