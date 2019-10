De acordo com o novo ranking elaborado pela revista Forbes, o empresário de futebol mais poderoso do mundo chama-se Jonathan Barnet, é agente de Gareth Bale e foi quem mais lucrou em transferências entre clubes no último ano.O britânico encabeça uma lista de 50 agentes desportivos. Apesar de ter negociado a transferência de João Félix do Benfica para o Atlético Madrid por 126 milhões de euros, o nome do português Jorge Mendes aparece apenas em terceiro lugar, a seguir a Scott Boras, norte-americano ligado ao beisebol que estava habituado a liderar a lista dos Agentes Desportivos Mais Poderosos do Mundo que em 2018, segundo a Forbes, teve comissões de 106,5 milhões de euros.Jonathan Barnett, que em 2018 se ficou pelo terceiro lugar, conquistou o título depois de ter negociado transferências e contratos de jogadores no valor de 1.15 mil milhões de euros que lhe renderam 115 milhões de euros em comissões.No mundo do futebol, Barnett notabilizou-se por ter negociado com o Real Madrid um contrato de 29 milhões de euros anuais para o seu ala galês Gareth Bale. Fora do futebol, o co-fundador da agência Stellar Group é conhecido por ter levado o críquete para a África do Sul depois do Aparheid.A fechar o pódio surge o português Jorge Mendes, que embora seja o mais mediático dos três faturou em comissões "apenas" 106 milhões de euros.Consulte a lista completa dos 50 Agentes Desportivos Mais Poderosos do Mundo aqui