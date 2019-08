Túlio Catelani,

"Eu achei importante fazer a tatuagem. Acho que é e vai ser bem reconfortante para ela ao longo da vida dela", contou.



Uma má formação genética fez com os médicos tivessem que amputar a perna direita de Valentina, quando tinha pouco mais de um ano. Agora com cinco anos, a criança pôde decorar a prótese com um tema e o pai, de 34 anos, decidiu tatuar uma prótese igual."Quando a minha pequena foi fazer a segunda prótese, descobrimos que poderia ser decorada. Ela escolheu um tema, e eu tive a ideia", dissecomerciante no Rio de Janeiro, Brasil, à Globo. "A palavra certa não é homenagear. O que eu queria era ficar igual a ela".

Túlio Catelani fez a tatuagem em várias sessões mas logo após a primeira a criança pediu ao pai que fosse à escola mostrar o resultado aos colegas. "Eu vi que ela queria muito e, logo no dia seguinte, mostrei na sala de aula. Mesmo ainda não estando pronta, foi uma festa", relembra.

A criança não tem agora nenhuma limitação no andar graças à prótese de carbono.