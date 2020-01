Pai percorre 24 quilómetros diários para levar as filhas à escola

This Pashtun Father is a real hero and an example to all. Mia Khan Takes his daughter 12km on his motorcycle to school daily & waits 4 hours till her Daughter,s Class ends. He's uneducated himself and wants his daughter to be a doctor as There is none in thier Village .



"A [falta de] segurança é uma das dificuldades de quem vive no Afeganistão . É ser incapaz de passear em segurança, dos nossos familiares não poderem viajar pela cidade com facilidade ou dos nossos filhos não poderem ir muito longe para estudar", disse, citado pelo site de notícias Reporterly. "Estudar é um direito das minhas filhas".

em redor de Zareh Sharan, capital da província afegã de Paktika, no sudeste do país.





"Mia Khan viaja 12 quilómetros todos os dias na sua moto para levar as suas filhas à escola e, depois, espera por elas algumas horas, até que as aulas terminem, para as levar de volta a casa", disse o Comité Sueco para o Afeganistão, organização não-governamental que opera no país, no início de dezembro. Algumas vezes, segundo Mia, ele e as três filhas, de oito, 10 e 12 anos, percorrem aqueles quilómetros a pé.







"Sou analfabeto, e vivo com um ordenado mínimo, mas a educação das minhas filhas é muito importante para mim porque não há doutoras na nossa área. É o meu maior desejo educar as minhas filhas tal como os meus filhos", disse, de acordo com Comité Sueco para o Afeganistão.

Mia Khan, um afegão de 63 anos, passou sete anos a percorrer de mota, e por vezes a pé, 24 quilómetros para levar as suas três filhas à escola. Durante as aulas, esperava por elas à porta da escola para as levar de volta para casa. A rotina de Mia não passou despercebida nas redes sociais e acabou por chegar ao governo afegão, que garante que vai ser construída uma escola em sua homenagem.Na passada semana, o ministro da Educação afegão Mirwais Balkhi convidou Khan a Cabul, onde lhe deu uma medalha e o apelidou de "herói da educação". Em comunicado, de acordo com o South Chine Morning Post, disse que seria construída uma escola para as crianças na aldeia