A paciente está internada num estabelecimento há 27 anos, desde que tinha dois anos. Família diz que recém-nascido está bem e vai ficar ao seu cuidado.

A mulher que teve uma criança em dezembro de 2018, mesmo estando em coma, estava internada no estabelecimento de cuidados, em Phoenix, Arizona, EUA, desde que era uma criança. Segundo os documentos do Tribunal de Maricopa, consultados pela revista People, a mulher está naquele estabelecimento de acompanhamento há 27 anos. Os primeiros relatos indicavam que a paciente estaria apenas ao cuidado do lar há pouco mais de dez anos.



A paciente, identificada pelos meios de comunicação norte-americanos como uma nativa americana de 29 anos, o que quer dizer que está ao cuidado daquele estabelecimento desde que era uma criança de dois ou três anos. A mulher está em coma, é tetraplégica e tem convulsões ocasionais, bem como pneumonia recorrente.



Os documentos citados pela revista revelam que a mulher "não tem entendimento suficiente e capacidade mental para tomar decisões ou dar consentimento para o seu tratamento". O último exame efetuado à jovem de 29 anos tinha sido feito oito meses antes de dezembro, a 16 de abril, não tendo sido detetada a sua gravidez. A polícia de Phoenix, Arizona, diz que a gravidez "apanhou todos os empregados de surpresa".



Um sargento da polícia local revelou aos jornalistas que tanto mãe como bebé estão a recuperar num hospital local, depois do nascimento da criança.



O sargento Thompson referiu: "Soubemos que o bebé está bem. Acho que é um milagre. E odeio dizer que há um milagre no meio de um acontecimento tão horrível. Mas o bebé sobreviveu. As palavras não conseguem descrever os pensamentos que temos, as nossas interrogações sobre tudo o que se passou".



A família da jovem nativa americana já informou que vai acolher o bebé, um "pequeno rapaz que nasceu no seio de uma família extremosa".



Os familiares da jovem ficaram ultrajados com a notícia do "abuso e negligência que afetaram a sua filha no centro" e que levaram ao pedido de demissão por parte do diretor Bill Timmons.



A paciente, que não foi identificada, ficou em estado vegetativo depois de ter sofrido um acidente no qual quase morreu afogada. Desde então que está internada num centro de acolhimento onde é acompanhada por profissionais de saúde.