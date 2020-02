São mais de 100 os objetos que compõem a exposição As Coisas do Ephemera que abre ao público neste sábado, 22, a propósito do Armazém 2 do Arquivo-Biblioteca Ephemera, no Parque Empresarial da Baía do Tejo (antiga CUF), no Barreiro. A festa começa às 15h e dura até ao anoitecer. A entrada é livre e além da exposição inclui concertos de bandas filarmónicas, música experimental, Djs, uma sessão solene com a presença do Presidente da República, visitas guiadas à exposição e ao Armazém 1 e ainda a apresentação dos novos espólios.



O Armazém 2 vai funcionar como um pólo de documentação e de atividade cultural, e a sua inauguração, que coincide com o encerramento das comemorações dos 10 anos do Ephemera (de 2009 a 2019), "vai duplicar o espaço da biblioteca [do Armazém 1, e que fica na mesma rua]. Antes tinha 400 metros e agora passa a ter 800 metros, e já está tudo cheio", contou Pacheco Pereira à SÁBADO na véspera da inauguração.



Pedimos ao historiador e escritor que destacasse alguns dos objetos que vão estar expostos no Armazém 2. Sem pestanejar, Pacheco Pereira mencionou um caderno de uma presa política chamada Fernanda Paiva Tomás: "É um caderno de estudo na prisão, em que ela organiza o estudo que faz, de geografia e história às ciências, tudo numa letra muito pequenina muito bem organizado que era para não gastar muito papel que você só papel era difícil."



FERNANDA PAIVA TOMÁS - CADERNO DA PRISÃO DE CAXIAS



"Segue-se um documento ligado à fundação do Partido Popular Democrático em 1974. "Era uma lista de nomes que o PPD pretendia convidar. Ou seja personalidades que os fundadores do partido, Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota, entendiam que deviam ser convidadas. O que é interessante nesta lista, evidentemente, são as pessoas que nela figuram. Mas também é uma lista que tem uma série de anotações suplementares ao lado de cada nome, e essas anotações, nalguns casos, são deste género: 'Já foi para o PS'. 'Este nunca'. 'Este sim'. É um documento da génese da nossa democracia, logo a seguir ao 25 de Abril, e é de facto um documento histórico importante por corresponder um bocado à ideia genérica do que é que deveria ser o partido."

LISTA MANUSCRITA DE PESSOAS A CONVIDAR PARA O PPD EM 1974

"O meu terceiro destaque vai para uma moca de Rio Maior dedicada ao general Kaúlza de Arriaga e ao MIRN [Movimento Independente para a Reconstrução Nacional / Partido da Direita Portuguesa]. Simbolizava um bocado a resistência anticomunista daqueles anos. Era uma espécie de bastão, algo para levar para a pancada uma e tinha a característica de ter esta dedicatória ao general Kaúlza de Arriaga e ao MIRN."



MOCA RIO MAIOR COM DEDICATÓRIA A KAÚLZA DE ARRIAGA



Ainda que só em 2009 Pacheco Pereira tenha formalizado o arquivo Ephemera enquanto associação cultural, o seu trabalho de documentação e recolha de objetos e memórias já vem de há décadas, como recorda à SÁBADO: "Os meus pais tinham uma biblioteca em casa por isso comecei cedo a guardar revistas, papéis, documentos." Depois de mantido e alimentado exclusivamente por Pacheco Pereira, hoje a Ephemera tem mais de 300 associados e 150 voluntários em todo o País que participam na gestão do arquivo que conta com seis quilómetros lineares de documentos, mais de 200 mil títulos de livros e brochuras, milhares de periódicos, fotografias, discos, panfletos e cartazes e objetos que testemunham a história contemporânea portuguesa. São fruto, em grande parte, de doações de particulares, anónimos, figuras públicas e entidades.



Para a exposição As Coisas da Ephemera o critério principal foi mostrar a diversidade dos fundos existentes e como eles se ligam entre si. "Foi criar uma espécie de gabinete de curiosidades moderno, que pretende mostrar o que existe, o que salvamos, do ponto de vista da própria 'curiosidade'", lê-se na folha de sala da exposição. "O problema é escolher. Há no arquivo cerca de 200 espólios, acervos, núcleos documentais, para além de coleções específicas de cartazes, fotografias, objectos, etc. Há elementos para a história económica, social e política, para o estudo da iconografia, da vida quotidiana, espólios científicos, musicais, militaria, das relações sociais e pessoais, do desporto e da gastronomia. Há de quase tudo."





BONÉ MAKE AMERICA GREAT AGAIN



Entre os objetos escolhidos do acervo para figurar na exposição, Pacheco Pereira destaca também um copiógrafo usado para fazer cópias de publicações clandestinas antes do 25 de Abril e um busto em bronze do general Vasco Gonçalves. "Temos também um boné de Comando da guerra colonial que contém inscrito a lista de operações em que o militar participou, incluindo operações secretas. E também o infame boné MAGA do Trump."





BONÉ COMANDO