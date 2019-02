Conan Osíris, com o seu polémico tema Telemóveis, parte como favorito na eliminatória deste sábado.

Os primeiros oito concorrentes do Festival da Canção disputam este sábado a semifinal, às 21h00, apresentada pela dupla Sónia Araújo/Tânia Ribas de Oliveira, nos estúdios da RTP, em Lisboa.



As canções em competição serão, por ordem de apresentação: "Inércia" (composta pelos D'Alva e interpretada por Ana Cláudia), "É o que é" (D.A.M.A./Francisco Clode/João Campos), "O meu sonho" (Lura/Soraia Tavares), "A dois" (composta e interpretada por Calema), "Telemóveis" (Conan Osíris), "Mais brilhante que mil sóis" (Flak/Ela Limão), "Hoje" (Filipe Keil) e "Perfeito" (Tiago Machado/Matay).



Destas, serão escolhidas quatro para a final, marcada para 2 de março, em Portimão.



Conan Osíris, 29 anos, é de Lisboa e o seu polémico tema, Telemóveis, já teve mais de milhão e meio de visualizações no YouTube. O artista parte como favorito para a eliminatória de hoje.



CONHEÇA AS MÚSICAS QUE VÃO COMPETIR:



