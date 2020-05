o cinema de género é fértil em regras. Subvertê-las ou contorná-las, sem as evitar nem lhes fugir, é o que lhe assegura vitalidade e interesse - e poucos géneros têm mais regras que o de terror.Ma, com Octavia Spencer no principal papel, realização de Tate Taylor, produzido pela Blumhouse e que tem estreia nacional este sábado, 23, no canal TVCine Action, subverte uma das principais regras: que se há algo com que podemos sempre contar num filme de terror, é que a personagem negra será a primeira vítima.Numa entrevista à CinemaBlend, Tate Taylor conta como Ma resultou do seu desejo de fazer um filme sobre "algo muito torcido" e de uma conversa que teve com Octavia Spencer, em que a atriz lhe disse que estava "cansada de receber convites para o mesmo tipo de papéis, e nunca ser a protagonista".Importa agora referir que Taylor e Spencer são amigos de longa data e que trabalharam juntos em filmes como As Serviçais (Taylor realizou, Spencer recebeu o Óscar de Melhor Atriz Secundária) ou Get On Up.Ambos estavam a precisar de algo diferente. Algo como a história de Su Ann, mais conhecida como Ma: uma mulher solitária, de meia idade que se torna próxima de um grupo de adolescentes. A relação começa quando os menores lhe pedem para lhes comprar bebidas alcoólicas e estreita-se quando Ma deixa que os miúdos do liceu façam festas na cave de sua casa. O suspense psicológico e o terror começam quando os traumas do seu tempo de liceu começam a vir ao de cima – vai haver sangue, muito.Quando leu o guião, a primeira coisa que Taylor fez foi perguntar a Spencer se queria entrar num filme de terror. "Vou ser a pessoa de cor que morre no início?", inquiriu a atriz. "Não, tu vais matar pessoas", respondeu Taylor. A reação de Spencer? "Fuck yes, então sim, e nem preciso de ler o guião, confio em ti."A seguir, Taylor falou com Jason Blum, da produtora Blumhouse, e que é um dos principais responsáveis pela revitalização recente do cinema de terror em todas as suas variantes e subgéneros. Jason estava incrédulo com a resposta de Spencer. "Ele perguntou se era a sério", recorda Taylor na entrevista. "E eu: yeah!"De Tate Taylor• Estreia Sáb., 23/5, 22h30